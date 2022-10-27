Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Аполлона перед матчем с Днепром-1: Нас устроит только победа
Команды сыграют уже сегодня
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер кипрского "Аполлона" Давид Катала дал комментарий накануне матча 5-го тура группового раунда Лиги конференций против "Днепра-1":
– Наша команда очень плодотворно готовится к игре. Все наши мысли о том, чтобы победить и пройти в следующий раунд Лиги конференций. Будет важный бой. Все это увидят.
– В прошлой игре у вас были проблемы с реализацией, команда не забивала во время очень острых моментов. Является ли это проблемой?
– Конечно, мы должны добавлять в этом аспекте игры. Мы не можем себе позволить промахиваться с таких позиций и тратить такие моменты. Мы над этим работаем, и команде нужно быть концентрированной. Главное – это играть агрессивно в атаке, приобретать и реализовывать свои моменты. Поэтому мы и сможем добиться успеха. Но если не забивать такие моменты, победа нас не будет ждать.
– Следует ли ожидать той же схемы игры, которая была в последнем еврокубковом матче против АЗ, когда вы победили клуб из Нидерландов?
– Да, я считаю, что игра будет подобной. Нам нужно сыграть плотно в защите, не допускать простых ошибок, поскольку у "Днепра-1" есть очень высококвалифицированные форварды, которые не тратят такие возможности и реализуют такие моменты. В то же время нам нужно будет реализовывать собственные возможности и самим играть результативно, используя все свои шансы при любой возможности. Поэтому мы не будем делать каких-либо изменений, ведь это уже дало нам результат в матче с АЗ.
Главное – это прессинговать и не давать сопернику свободное пространство. Это все может повлиять на результат. Матч длится 90 минут и нам нужно будет играть концентрированно каждую минуту, и не выпадать из игрового тонуса. Только тогда мы сумеем добиться результата, который нас устраивает, а это только победа, ведь только она обеспечит нам возможность выйти в следующий раунд.
– Какова роль фанов, приехавших в Кошице, чтобы поддержать команду в этом противостоянии?
– Да, конечно, они должны быть рядом с командой. Особенно в таких играх нам помогают. Их поддержку мы очень ценим, и мы знаем, что они прилагают большие усилия, чтобы быть вместе с командой в любом матче, в любой стране. Хотя, конечно, не все имеют такую возможность. Будем стараться порадовать своих фанатов. Для всех нас это будет особая игра, поэтому их поддержка важна как никогда.
Популярное сейчас
- Луческу - перед АЕКом: Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся
- АЕК (Ларнака) - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы 27.10.2022
- Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Довбик: Мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы, и за кого мы боремся
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО