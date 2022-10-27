  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Голкипер Аполлона: Наши цели на матч с Днепром-1 ясны
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Аполлона: Наши цели на матч с Днепром-1 ясны

Лига конференций
(1 голосов)

Кипрский коллектив настроен побеждать днепрян

Голкипер Аполлона: Наши цели на матч с Днепром-1 ясны

Фото: facebook.com/OfficialApollonFC

Новина українською

Голкипер "Аполлона" Александар Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Днепром-1" в пятом туре группового этап Лиги конференций. Слова футболист приводит официальный сайт днепрян.

– Наши цели на матч ясны. Мы знаем, что делать. Мы хорошо подготовлены психологически и физически. Я верю в наших игроков, что мы сумеем получить хороший результат. Победа – это единственное, что может нас устроить, чтобы мы смогли добиться окончательного успеха в группе.

Читайте такжеНаставник Аполлона перед матчем с Днепром-1: Нас устроит только победа

– Повлиял ли на вас результат первого матча с "Днепром-1", когда вы потерпели поражение (1:3 - прим.)? Какой фактор в игре станет главным?

– Большей мотивации, чем играть в еврокубках, для нас не существует. Мы мотивированы и настраиваемся на игру максимально концентрированно. Мы представляем Кипр в этом турнире и у нас осталось всего два матча в группе, поэтому мы максимально концентрируемся, чтобы добиться положительного результата. Я общался с партнерами по команде и все они настроены, как настоящие убийцы.

Нет большей мотивации, чем то, что мы в случае успеха можем играть весной в плей-офф Лиги Конференций. Надо выиграть эту игру, и мы создадим новую историю для Кипра, и для нашего клуба. Мы сможем это сделать при поддержке наших фанатов, которые приехали сюда.

Матч "Днепр-1" – "Аполлон" состоится сегодня, 27 октября в Кошице. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеТренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде