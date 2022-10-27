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Голкипер Аполлона: Наши цели на матч с Днепром-1 ясны
Кипрский коллектив настроен побеждать днепрян
Фото: facebook.com/OfficialApollonFC
Голкипер "Аполлона" Александар Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Днепром-1" в пятом туре группового этап Лиги конференций. Слова футболист приводит официальный сайт днепрян.
– Наши цели на матч ясны. Мы знаем, что делать. Мы хорошо подготовлены психологически и физически. Я верю в наших игроков, что мы сумеем получить хороший результат. Победа – это единственное, что может нас устроить, чтобы мы смогли добиться окончательного успеха в группе.
– Повлиял ли на вас результат первого матча с "Днепром-1", когда вы потерпели поражение (1:3 - прим.)? Какой фактор в игре станет главным?
– Большей мотивации, чем играть в еврокубках, для нас не существует. Мы мотивированы и настраиваемся на игру максимально концентрированно. Мы представляем Кипр в этом турнире и у нас осталось всего два матча в группе, поэтому мы максимально концентрируемся, чтобы добиться положительного результата. Я общался с партнерами по команде и все они настроены, как настоящие убийцы.
Нет большей мотивации, чем то, что мы в случае успеха можем играть весной в плей-офф Лиги Конференций. Надо выиграть эту игру, и мы создадим новую историю для Кипра, и для нашего клуба. Мы сможем это сделать при поддержке наших фанатов, которые приехали сюда.
Матч "Днепр-1" – "Аполлон" состоится сегодня, 27 октября в Кошице. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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