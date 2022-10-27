Днепр-1 – Аполлон: битва за евровесну

27 октября. 22.00. Кошице, Словакия, "Кошицкова футболовая арена"

Трансляция – медиасервис Megogo

В августе "Днепр-1" впервые в своей истории боролся за выход в групповой этап Лиги Европы против АЭКа из Ларнаки и с задачей не справился. Тогда во второй по важности европейский турнир отправились именно киприоты, а украинская команда получила шанс испытать силы в Лиге конференций. И вот теперь победа над другим кипрским клубом может обеспечить днепрянам еврокубковую весну.

В 5 туре Лиги конференций в словацком Кошице "Днепр-1" будет принимать "Аполлон". Сейчас днепряне идут по вторыми, имея в активе 7 пунктов. Киприоты с 4 очками занимают третье место.

Титульный партнер СК "Днепр-1" и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка, и в этот раз ими являются днепряне. На победу команды Кучера выставлен коэффициент – 1.94, в то время как на успех гостей – 4.00. Шансы команд на ничью расценивают как 3.45 к 1.

Подобная экспертная оценка базируется, в том числе, на том, что в этом розыгрыше еврокубка "Днепр-1" уже побеждал "Аполлон". В Лимассоле состоялся поединок имени Довбика (на счету нападающего два гола и ассист), а украинский клуб уверенно победил 1:3. В домашнем поединке у Довбика и Ко шансы должны быть даже выше. Хотя именно в Кошице у днепрян произошел один из самых неприятных матчей за последнее время – ничья 2:2 с очевидным аутсайдером группы лихтенштейнским "Вадуцом".

В УПЛ "Днепр-1" уверенно лидирует, в последнем туре подопечные Кучера победили принципиального соперника – "Металлист" и закрепили преимущество над "Шахтером". Единственное, что может огорчать наставника днепрян – травмы сразу нескольких ключевых игроков. Полузащитник Доминго Бланко получил повреждение еще в матче с "Ингульцем" 19 октября, и пропустит минимум 6 недель. Нападающий Артем Громов уже не поможет команде в этом году, а вингер Алексей Гуцуляк травмировался в матче с "Металлистом" и пропустит игру ЛК.

Что касается "Аполлона", то свою игру Первого дивизиона чемпионата Купра они сыграли еще 21 октября (1:1 с "Олимпиакосом") и имели почти неделю на подготовку к поединку с "Днепром-1". Победа оставляет киприотам шансы на плей-офф, ведь тогда и у "Днепра-1", и у "Аполлона" будет равное количество очков, а в последнем туре они будут встречаться с "Вадуцом", который уже потерял какие-либо шансы на проход дальше, в то время как днепрян ожидает выезд в Алкмаар.

Поэтому днепряне должны сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить себе евровесну уже после 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Поддержите команду с Parimatch Ukraine и заряжайте на победу украинского клуба!