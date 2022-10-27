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Днепр-1 - Аполлон | Онлайн аудио трансляция матча

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Эту команду днепряне в текущем сезоне уже побеждали

Днепр-1 - Аполлон | Онлайн аудио трансляция матча

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Второе украино-киприотское противостояние в еврокубках в этот четверг. После матча "Динамо" против АЕК нас ожидает битва "Днепра-1" и "Аполлона". Команда Александра Кучера в шаге от дебютного выхода в плей-офф еврокубков. Для этого днепрянам достаточно ничьей. Удастся ли получить такой результат?

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 27 октября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер: Александр Рыженко

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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