Днепр-1 - Аполлон | Онлайн аудио трансляция матча

Второе украино-киприотское противостояние в еврокубках в этот четверг. После матча "Динамо" против АЕК нас ожидает битва "Днепра-1" и "Аполлона". Команда Александра Кучера в шаге от дебютного выхода в плей-офф еврокубков. Для этого днепрянам достаточно ничьей. Удастся ли получить такой результат?

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 27 октября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер: Александр Рыженко