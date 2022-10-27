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Довбик в старте, в запасе всего 4 полевых игрока. Состав Днепра-1 на матч с Аполлоном
Стартовый состав днепрян
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 27 октября, Днепр-1 в 5-м туре группового этапа Лиги конференций в условно домашнем матче сыграет с кипрским Аполлоном.
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Уже известен стартовый состав днепрян на этот матч.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко, Довбик
Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Логинов, Когут
Интересно, что в запасе днепрян на матч 3 вратаря и всего 4 полевыъ игрока.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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