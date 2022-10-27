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Довбик в старте, в запасе всего 4 полевых игрока. Состав Днепра-1 на матч с Аполлоном

Лига конференций
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Стартовый состав днепрян

Довбик в старте, в запасе всего 4 полевых игрока. Состав Днепра-1 на матч с Аполлоном

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 27 октября, Днепр-1 в 5-м туре группового этапа Лиги конференций в условно домашнем матче сыграет с кипрским Аполлоном.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - Аполлон доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовый состав днепрян на этот матч.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Логинов, Когут

Интересно, что в запасе днепрян на матч 3 вратаря и всего 4 полевыъ игрока.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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