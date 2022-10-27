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Воробей: У Днепра-1 больше шансов выиграть в еврокубках, чем у Динамо

Лига конференций
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Сегодня обе украинские команды сыграют с киприотами

Воробей: У Днепра-1 больше шансов выиграть в еврокубках, чем у Динамо

Фото: Александр Приходько

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Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о предстоящем матче Днепра-1 с Аполлоном в пятом туре Лиги конференций.

"У днепрян хороший нападающий Довбик. Он в прекрасной форме, он с прекрасным голевым чутьем. Сейчас Днепр-1 порой не показывает такого динамичного футбола, но есть результат в чемпионате Украины и в еврокубках.

Я думаю, что по уровню и по тем матчам, которые Днепр-1 сыграл в Лиге конференций, уже накопился опыт. Думаю, что Днепр-1 однозначно фаворит и заслуживает на победу, так как какой-то опыт у команды есть. И, мне кажется, что у днепрян больше шансов выиграть, чем у Динамо", - сказал Воробей.

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

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В статье: Андрей Воробей Динамо (Киев) СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Источник:
Sport Arena

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