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Воробей: У Днепра-1 больше шансов выиграть в еврокубках, чем у Динамо
Сегодня обе украинские команды сыграют с киприотами
Фото: Александр Приходько
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о предстоящем матче
"У днепрян хороший нападающий Довбик. Он в прекрасной форме, он с прекрасным голевым чутьем. Сейчас Днепр-1 порой не показывает такого динамичного футбола, но есть результат в чемпионате Украины и в еврокубках.
Я думаю, что по уровню и по тем матчам, которые Днепр-1 сыграл в Лиге конференций, уже накопился опыт. Думаю, что Днепр-1 однозначно фаворит и заслуживает на победу, так как какой-то опыт у команды есть. И, мне кажется, что у днепрян больше шансов выиграть, чем у Динамо", - сказал Воробей.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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