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Днепр-1 оформил второе место в группе ЛК, но может побороться и за первое - ТАБЛИЦА

Лига конференций
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(1 голосов)

Второе место есть, но можно побороться и за первое

Днепр-1 оформил второе место в группе ЛК, но может побороться и за первое - ТАБЛИЦА

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой матч 5-го тура Лиги конференций с кипрским Аполлоном.

Благодаря суперголу Пихаленку днепряне одержали минимальную победу, и таким образом, гарантировали себе участие в весенней части турнира.

После 5-ти туров у Днепра-1 10 очков и второе место в группе.

За первую строчку в таблице ребята Кучера смогут побороться с АЗ в последнем туре – днепрянам обязательно нужно будет обыгрывать голландцев.

Отметим, что 1-е место в группе выходит сразу в 1/8 финала турнира, а второе - в 1/16 финала.

Ну и Аполлон с Вадуцем также в последнем туре будут определять худшую команду группы.

Днепр-1 оформил второе место в группе ЛК, но может побороться и за первое - ТАБЛИЦА - изображение 1
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В статье: Вадуц АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
28.10.2022 в 00:26
які бонуси за 1 місце та вихід до 1\8 ?
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download1 (huyersk)
28.10.2022 в 00:19
бонуси якісь передбаченні за 1 місце та вихід відразу у 1\8 ?
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2022 в 00:05
В плей-офф не буде слабкіше ніж з АЗ. Треба піднатужитись дуже, все може вийти!
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