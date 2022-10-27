Днепр-1 оформил второе место в группе ЛК, но может побороться и за первое - ТАБЛИЦА

Днепр-1 сыграл свой матч 5-го тура Лиги конференций с кипрским Аполлоном.

Благодаря суперголу Пихаленку днепряне одержали минимальную победу, и таким образом, гарантировали себе участие в весенней части турнира.

После 5-ти туров у Днепра-1 10 очков и второе место в группе.

За первую строчку в таблице ребята Кучера смогут побороться с АЗ в последнем туре – днепрянам обязательно нужно будет обыгрывать голландцев.

Отметим, что 1-е место в группе выходит сразу в 1/8 финала турнира, а второе - в 1/16 финала.

Ну и Аполлон с Вадуцем также в последнем туре будут определять худшую команду группы.