Днепр-1 - Аполлон 1:0. Кадровые потери не мешают писать свою историю

Какими критериями оценивать дебютный еврокубковый сезон "Днепра-1"? С одной стороны, глупо что-либо требовать от не самой опытной команды, однако как тут не покритиковать за провалы против "АЕКа" и вылет из квалификации Лиги Европы. На фоне "Шахтера" результаты команды Кучера немного меркнут, но с другой стороны можно глянуть в сторону киевского "Динамо" и понять, что жизнь не так и плоха. В общем, для себя мы не определились, чего стоит требовать от "Днепра-1" в еврокубках, однако карта легла так, что уже за тур до финиша группового этапа украинская команда могла обеспечивать себе плей-офф Лиги Конференций. Нужно было лишь не проиграть "Аполлону".

Нельзя сказать, что удача сильно сопутствует днепрянам. Еще перед стартом сезона Кучер потерял двух правых фулбеков (Пурита и Лучкевич), однако все это меркнет на фоне нынешней кадровой ситуации. Громов, Гуцуляк, Бланко вылетели не так давно из-за повреждений, помимо этого недосчитался сегодня тренер "Днепра-1" также Булули и Горбунова. Да, на месте Пихаленок и Довбик, но в запасе днепрян находилось три вратаря и всего четыре полевых игрока. И как с таким набором играть на два фронта без явной потери качества?

Потому мы сегодня не ждали яркой игры ни от "Днепра-1", ни от их соперника, идущего на четвертом месте кипрского чемпионата. В принципе, первый тайм показал, что наши предчувствия были не беспочвенны. Первые полчаса на поле было мало экшена, а мяч чаще всего держался в центре поля. Возможно, украинский клуб смотрелся чуть солиднее и интереснее, а несколько ударов издали (били Амаш и Бабенко) стали хоть небольшим, но украшением стартового отрезка. Самый сок начался после. Сначала Назаренко пополнил красочный список испорченных моментов недели (привет Сикану и Нуньесу) ударив выше ворот после отличного прострела Танчика. Казалось, что этот момент станет пиком первой половины, но после издали решил пробить Пихаленок. И не зря! Его пушка рабочей левой с 25-ти метров отправила мяч прямиком в дальний угол, не оставив шансов киперу киприотов. 1:0.

Начальный отрезок второй половины запомнился прежде всего двумя дальними ударами от хозяев. Сначала Рубчинский на краю штрафной неплохо приложился после скидки Пихаленка - выше. Спустя десятиминутку на ударной позиции оказался уже активный Амаш - мяч после выстрела алжирца отбил кипер "Аполлона", а во время добивания свободных операторов у "Днепра-1" не нашлось. В принципе, почти все голевые моменты команда Кучера создавала благодаря ударам издали, и за это можно похвалить их соперника. В своей штрафной они действовали очень компактно, правда это единственна вещь, которая получалась у них на высокий бал.

Последующие события получились рванными и хаотичным, а потому касательно результата было боязно до последней минуты. Здесь и классный момент Логинова, когда тот после прострела Довбика умудрился не попасть в створ (привет Сикану, Нуньесу и Назаренко). Здесь и четыре замены от соперника (а так можно за один раз?), и травма Рубчинского, и спасение Валефа в самой концовке. В общем, достаточно энергичная вторая половина, а потому где-то даже жаль, что счет ни одна из сторон изменить не сумела.

1:0. "Днепр-1" набирает десятый бал в пяти играх и за тур до финиша обеспечивает еврокубковую весну. Впереди - очный матч против "АЗ", где можно даже зацепиться за первую позицию. Вот только хватит ли сил - моральных и физических?

ЛК, Группа Е. 5-й тур

27 октября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

СК Днепр-1 - Аполлон 1:0

Гол: Александр Пихаленок 39

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 70), Александр Назаренко (Габриэль Бузанелло 85), Владимир Танчик (Никита Кононов 82), Александр Сваток, Александр Пихаленок (Сергей Логинов 85)

Аполлон: Александар Йованович, Вукашин Йованович, Эрвен Онженда (Багали Дабо 68), Эуклидеш Кабрал (Бассель Жради 79), Хайтам Алеесами, Хараламбос Кириаку, Иоаннис Питтас, Данило Шполярич (Амин Хаммас 68), Патрик Йостен (Владимиро Этсон Антонио Феликс 68), Исраэль Коль, Эзекиэль Хенти (Николя Дигини 68)

Предупреждение: Вукашин Йованович 26

Удаление: Бассель Жради 88