  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Днепр-1: Впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа Шахтер - Динамо
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1: Впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа Шахтер - Динамо

Лига конференций
(1 голосов)

Тогда в финале Лиги Европы играл Днепр

Днепр-1: Впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа Шахтер - Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Пока что днепряне находятся на второй позиции и проходят в стыковой раунд турнира (1/16-я) финала, но в последнем туре можно завоевать первое место и путевку сразу в 1/8-ю.

Впервые с 2015-го года в плей-офф любого еврокубкового турнира вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо". Последним, кто разбивал эту гегемонию, был "Днепр" в 2015-м году.

Также "Днепр-1" стал шестой командой в истории Украины, завоевавшей право играть в плей-офф еврокубка, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов >>>. Ранее такого успеха добивались "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец".

Отметим, что для "Днепра-1" это дебютный сезон в еврокубках. В группе он опередил "Аполлон" и "Вадуц".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде