Днепр-1: Впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа Шахтер - Динамо

"Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Пока что днепряне находятся на второй позиции и проходят в стыковой раунд турнира (1/16-я) финала, но в последнем туре можно завоевать первое место и путевку сразу в 1/8-ю.

Впервые с 2015-го года в плей-офф любого еврокубкового турнира вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо". Последним, кто разбивал эту гегемонию, был "Днепр" в 2015-м году.

Также "Днепр-1" стал шестой командой в истории Украины, завоевавшей право играть в плей-офф еврокубка, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов >>>. Ранее такого успеха добивались "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец".

Отметим, что для "Днепра-1" это дебютный сезон в еврокубках. В группе он опередил "Аполлон" и "Вадуц".