Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1: Впервые с 2015-го года в плей-офф еврокубка вышла украинская команда не из числа Шахтер - Динамо
Тогда в финале Лиги Европы играл Днепр
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Пока что днепряне находятся на второй позиции и проходят в стыковой раунд турнира (1/16-я) финала, но в последнем туре можно завоевать первое место и путевку сразу в 1/8-ю.
Впервые с 2015-го года в плей-офф любого еврокубкового турнира вышла украинская команда не из числа "Шахтер" - "Динамо". Последним, кто разбивал эту гегемонию, был "Днепр" в 2015-м году.
Также "Днепр-1" стал шестой командой в истории Украины, завоевавшей право играть в плей-офф еврокубка, сообщает телеграмм-канал об украинской Таблице коэффициентов >>>. Ранее такого успеха добивались "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец".
Отметим, что для "Днепра-1" это дебютный сезон в еврокубках. В группе он опередил "Аполлон" и "Вадуц".
Популярное сейчас
- Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Суркис назвал должность, которую мог бы предложить Милевскому в Динамо
- Setanta прекращает сотрудничество с комментатором - он работал на 2 матчах одновременно
- Довбик в старте, в запасе всего 4 полевых игрока. Состав Днепра-1 на матч с Аполлоном
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 11:49 Зарубежные Шахтер девятый сезон подряд набирает в ТК минимум девять очков. Такой стабильности не имеет ни один другой украинский клуб
- 11:15 Зарубежные ЛК. Историческая возможность для Днепра-1, чем удивят чехи, Базель вряд ли усугубит положение Швейцарии
- 10:26 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию