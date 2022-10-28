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Днепр-1 – самый успешный дебютант еврокубков в истории Украины

Лига конференций
(2 голосов)

Но показатель еще может улучшиться

Днепр-1 – самый успешный дебютант еврокубков в истории Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" стал двадцать первым украинским представителем в еврокубках за всю историю Независимости. С первой же попытки днепрянам удалось преодолеть групповой раунд, выйдя в весеннюю стадию (минимум 1/16-ая финала Лиги конференций). Это делает "Днепр-1" самым успешным дебютантом еврокубков в истории Украины.

Благодаря трем победам и одной ничьей в групповом раунде, а также одному бонусному баллу "Днепр-1", уже набрал в Таблицу коэффициентов восемь очков. Это самый лучший показатель среди всех украинских дебютантов. Ранее лучше всех в Европе стартовали "Черноморец" и "Днепр", которые на протяжении своих дебютных сезонов набирали по шесть баллов в Таблицу коэффициентов.

В общей сводной таблице вклада в копилку украинской Ассоциации "Днепр-1" поднялся на десятое место, опередив "Александрию", "Металлург" (Запорожье) и ЦСКА (Киев).

Добавим, что "Днепр-1" по итогам группового этапа может набрать еще три очка – если победит АЗ в последнем туре.

Больше деталей украинской Таблицы коэффициентов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: СК Днепр-1 Таблица коэффициентов
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