Днепр-1 – самый успешный дебютант еврокубков в истории Украины

"Днепр-1" стал двадцать первым украинским представителем в еврокубках за всю историю Независимости. С первой же попытки днепрянам удалось преодолеть групповой раунд, выйдя в весеннюю стадию (минимум 1/16-ая финала Лиги конференций). Это делает "Днепр-1" самым успешным дебютантом еврокубков в истории Украины.

Благодаря трем победам и одной ничьей в групповом раунде, а также одному бонусному баллу "Днепр-1", уже набрал в Таблицу коэффициентов восемь очков. Это самый лучший показатель среди всех украинских дебютантов. Ранее лучше всех в Европе стартовали "Черноморец" и "Днепр", которые на протяжении своих дебютных сезонов набирали по шесть баллов в Таблицу коэффициентов.

В общей сводной таблице вклада в копилку украинской Ассоциации "Днепр-1" поднялся на десятое место, опередив "Александрию", "Металлург" (Запорожье) и ЦСКА (Киев).

Добавим, что "Днепр-1" по итогам группового этапа может набрать еще три очка – если победит АЗ в последнем туре.