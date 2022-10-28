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Тренер Днепра-1: Мы стремились к этому результату - для нас это опыт в еврокубках

Лига конференций
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Валерий Городов рассказал о победе над "Аполлоном"

Тренер Днепра-1: Мы стремились к этому результату - для нас это опыт в еврокубках

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал минимальную победу над "Аполлоном" (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

– Мы очень рады этой победе. Она для всех граждан Украины. Считаю, что мы переиграли соперника на поле и мы очень, очень рады этому. Только в последние 20 минут нам было сложновато, а так были моменты, которые нужно было реализовать. Главное, что сегодня мы в защите очень плотно сыграли.

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– Что думаете о выходе команды в плей-офф Лиги Конференций?

– Мы очень стремились к этому результату. Для нас это опыт в еврокубках. Выход в весеннюю стадию турнира – это очень хорошо. Также хочу поблагодарить Кошице, рабочих стадиона за прием и помощь.

– Определились ли вы с городом, где будете проводить матчи плей-офф? Останьтесь в Кошице?

– Это вопрос к нашему руководству.

– Есть ли какой-нибудь клуб, с которым вы хотели встретиться в следующем раунде?

– Надо доиграть групповой раунд, а дальше увидим, – сказал Городов.

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В статье: Валерий Городов СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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