Тренер Днепра-1: Мы стремились к этому результату - для нас это опыт в еврокубках

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал минимальную победу над "Аполлоном" (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

– Мы очень рады этой победе. Она для всех граждан Украины. Считаю, что мы переиграли соперника на поле и мы очень, очень рады этому. Только в последние 20 минут нам было сложновато, а так были моменты, которые нужно было реализовать. Главное, что сегодня мы в защите очень плотно сыграли.

– Что думаете о выходе команды в плей-офф Лиги Конференций?

– Мы очень стремились к этому результату. Для нас это опыт в еврокубках. Выход в весеннюю стадию турнира – это очень хорошо. Также хочу поблагодарить Кошице, рабочих стадиона за прием и помощь.

– Определились ли вы с городом, где будете проводить матчи плей-офф? Останьтесь в Кошице?

– Это вопрос к нашему руководству.

– Есть ли какой-нибудь клуб, с которым вы хотели встретиться в следующем раунде?

– Надо доиграть групповой раунд, а дальше увидим, – сказал Городов.