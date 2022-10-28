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Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore
Не автор забитого мяча
Фото: scdnipro1.com.ua
В четверг, 27 октября, "Днепр-1" одержал минимальную победу над кипрским "Аполлоном" (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник Александр Пихаленок.
Аналитический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.
Лучшим игроком поединка стал защитник Владимир Адамюк. Его действия были оценены в 8.0 балла. Ниже Адамюка получили только Эдуард Сарапий и Александр Пихаленок - 7.6 и 7.4 соответственно.
У "Аполлона" самый высокий балл получил Исраэль Коль - 7.7. Худшими в матче признали Иоаннис Питтаса и Эуклидиса Кабрала - 6.1.
Напомним, что благодаря этой победе "Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.
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