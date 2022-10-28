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Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore

Лига конференций
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(2 голосов)

Не автор забитого мяча

Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В четверг, 27 октября, "Днепр-1" одержал минимальную победу над кипрским "Аполлоном" (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник Александр Пихаленок.

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Аналитический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим игроком поединка стал защитник Владимир Адамюк. Его действия были оценены в 8.0 балла. Ниже Адамюка получили только Эдуард Сарапий и Александр Пихаленок - 7.6 и 7.4 соответственно.

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У "Аполлона" самый высокий балл получил Исраэль Коль - 7.7. Худшими в матче признали Иоаннис Питтаса и Эуклидиса Кабрала - 6.1.

Напомним, что благодаря этой победе "Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.

Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore - изображение 1
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В статье: СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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Источник:
sofascore

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Комментарии (1)
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ivoloshka (Киев)
28.10.2022 в 10:33
Будь ласка, виправте: З вашого "У складі дніпрян нижче отримали лише Едуард Сарапій та Олександр Піхальонок – 7.6 та 7.4 відповідно" випливає, що решта гравців Дніпра-1 отримали оцінки вище Адамюка! Що не є істиною!
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