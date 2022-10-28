Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore

В четверг, 27 октября, "Днепр-1" одержал минимальную победу над кипрским "Аполлоном" (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник Александр Пихаленок.

Аналитический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшим игроком поединка стал защитник Владимир Адамюк. Его действия были оценены в 8.0 балла. Ниже Адамюка получили только Эдуард Сарапий и Александр Пихаленок - 7.6 и 7.4 соответственно.

У "Аполлона" самый высокий балл получил Исраэль Коль - 7.7. Худшими в матче признали Иоаннис Питтаса и Эуклидиса Кабрала - 6.1.

Напомним, что благодаря этой победе "Днепр-1" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.