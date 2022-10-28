Лига конференций. Чехия потеряла второго представителя групповых раундов

Ранее в Лиге чемпионов Чехия уже потеряла свою лучшую команду. "Виктории" еще предстоит сыграть последний матч еврокубкового сезона против "Барселоны", но выше четвертого места команда не поднимется. Такая же участь постигла "Словацко" в Лиге конференций.

Перед пятым туром у чехов еще были надежды на плей-офф в основном благодаря сенсации на поле "Ниццы" – тогда чехи проигрывали 0:1, но выиграли 2:1. Сегодня нужно было победить "Кельн". Сегодня, 28-го октября, хотя базовый день матчей пятого тура Лиги конференций был вчера. Чехи и немцы не сыграли вовремя из-за непогоды – отбегали чуть менее десяти минут.

Теоретические шансы на продолжение борьбы оставались у "Словацко" и при ничейном результате, но "Кельн" на классе лишил соперника даже этого. Хозяева были активны, создали несколько моментов, а гости грамотно зарабатывали фолы в чужой штрафной площади. Как следствие – и пенальти. Первый не реализовал австриец Кайнц. А вот второй шанс конвертировал в гол словак Онджей Дуда.

Итак, "Кельн" пока третий, но еще точно сразится за плей-офф в последнем туре с "Ниццой". "Словацко" точно будет четвертым – вне зависимости от исхода матча с "Партизаном". Эта новость хороша для Украины в контексте борьбы за топ-15 Таблицы коэффициентов (именно в этой борьбе решается, сохранит ли наша страна квоту в пять команд). Чехия сейчас находится на одну ступеньку выше, опережая Украину на 0.050 балла. Но может закончить для себя сезон уже в ноябре – если в плей-офф не выйдет еще и "Славия".

Детальнее за нюансами борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграмм-канале >>>

ЛК. Пятый тур. Группа D

"Словацко" (Чехия) - "Кёльн" (Германия) 0:1

Гол: Дуда 82 (пен.)