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Лига конференций. Чехия потеряла второго представителя групповых раундов
Словацко, как и Виктория, финиширует четвертым в своем квартете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее в Лиге чемпионов Чехия уже потеряла свою лучшую команду. "Виктории" еще предстоит сыграть последний матч еврокубкового сезона против "Барселоны", но выше четвертого места команда не поднимется. Такая же участь постигла "Словацко" в Лиге конференций.
Перед пятым туром у чехов еще были надежды на плей-офф в основном благодаря сенсации на поле "Ниццы" – тогда чехи проигрывали 0:1, но выиграли 2:1. Сегодня нужно было победить "Кельн". Сегодня, 28-го октября, хотя базовый день матчей пятого тура Лиги конференций был вчера. Чехи и немцы не сыграли вовремя из-за непогоды – отбегали чуть менее десяти минут.
Теоретические шансы на продолжение борьбы оставались у "Словацко" и при ничейном результате, но "Кельн" на классе лишил соперника даже этого. Хозяева были активны, создали несколько моментов, а гости грамотно зарабатывали фолы в чужой штрафной площади. Как следствие – и пенальти. Первый не реализовал австриец Кайнц. А вот второй шанс конвертировал в гол словак Онджей Дуда.
Итак, "Кельн" пока третий, но еще точно сразится за плей-офф в последнем туре с "Ниццой". "Словацко" точно будет четвертым – вне зависимости от исхода матча с "Партизаном". Эта новость хороша для Украины в контексте борьбы за топ-15 Таблицы коэффициентов (именно в этой борьбе решается, сохранит ли наша страна квоту в пять команд). Чехия сейчас находится на одну ступеньку выше, опережая Украину на 0.050 балла. Но может закончить для себя сезон уже в ноябре – если в плей-офф не выйдет еще и "Славия".
Детальнее за нюансами борьбы в Таблице коэффициентов можно следить в профильном телеграмм-канале >>>
ЛК. Пятый тур. Группа D
"Словацко" (Чехия) - "Кёльн" (Германия) 0:1
Гол: Дуда 82 (пен.)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ницца"
|5
|2
|2
|1
|6-5
|+1
|8
|2
|"Партизан"
|5
|2
|2
|1
|8-6
|+2
|8
|3
|"Кёльн"
|5
|2
|1
|2
|6-6
|0
|7
|4
|"Словацко"
|5
|1
|1
|3
|7-10
|-3
|4
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