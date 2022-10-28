Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихаленок: Победу посвящаем всем украинцам. Мы выдержим и обязательно победим
Хавбек Днепра-1 рассказал о победе над Аполлоном
scdnipro1.com.ua
– Александр, когда ты в ключевом моменте получил мяч, то уже знал, что будешь делать дальше?
- Я получил свободное пространство перед собой и уже знал, что буду бить, потому что мой оппонент был обыгран, и я решился на удар.
– Перед матчем казалось, что "Аполлон", которому нечего терять и нужно играть только на победу, будет давить с первых секунд. На самом деле вы сразу забрали мяч и не давали шансов сопернику весь первый тайм. Такой и была установка тренерского штаба?
– Да, таков и был план на игру: держать мяч, не давать им высоко нас прессинговать, больше играть вперед и не давать передачи назад, потому что они будут поджимать, и им будет удаваться прессинг.
– Сегодня у днепрян из-за травм игру пропустило немало исполнителей. Насколько удавалось выдержать тот темп, который "Аполлон" навязывал, особенно во втором тайме?
– Последние минут 30 немного, не то что усилили, а играли больше по счету. Затем вышли более свежие ребята и помогли нам выиграть этот матч.
– Сегодня еще одно опасение было связано с темпераментными киприотскими болельщиками, но наши вместе со словацкими, кажется, их победили и на трибунах.
– Да, конечно, было очень громко на стадионе. Мы постоянно слышали "Днепр, Днепр!" и очень благодарю болельщиков за эту поддержку.
– Был какой-то комплекс, из-за которого никак не могли выиграть здесь в Словакии?
– Да нет, мы себе этим голову не забивали. Настраивались на этот матч, как на любой другой.
– Что сейчас чувствуешь: облегчение, радость, усталость эйфории? Чего больше?
– Все сразу (улыбается).
– Кому посвящаете эту победу?
– Эту победу посвящаем всем украинцам. Сейчас очень непростое и ужасное время для нашей страны, но мы выдержим все эти нападения и обязательно победим.
Популярное сейчас
- Бразилец МЮ устроил цирковой номер в игре с Шерифом. Тренер заменил его в перерыве - ВИДЕО
- Гол хавбека Днепра-1 претендует на лучший забитый мяч недели в Лиге конференций
- Назван лучший игрок матча Днепр-1 – Аполлон по версии SofaScore
- Днепр-1 – Аполлон. 1:0. Пихаленок открывает счет – Видео
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО