Пихаленок: Победу посвящаем всем украинцам. Мы выдержим и обязательно победим

Автор победного гола "Днепра-1" в ворота "Аполлона" Александр Пихаленок поделился эмоциями после матча (1:0).

– Александр, когда ты в ключевом моменте получил мяч, то уже знал, что будешь делать дальше?

- Я получил свободное пространство перед собой и уже знал, что буду бить, потому что мой оппонент был обыгран, и я решился на удар.

– Перед матчем казалось, что "Аполлон", которому нечего терять и нужно играть только на победу, будет давить с первых секунд. На самом деле вы сразу забрали мяч и не давали шансов сопернику весь первый тайм. Такой и была установка тренерского штаба?

– Да, таков и был план на игру: держать мяч, не давать им высоко нас прессинговать, больше играть вперед и не давать передачи назад, потому что они будут поджимать, и им будет удаваться прессинг.

– Сегодня у днепрян из-за травм игру пропустило немало исполнителей. Насколько удавалось выдержать тот темп, который "Аполлон" навязывал, особенно во втором тайме?

– Последние минут 30 немного, не то что усилили, а играли больше по счету. Затем вышли более свежие ребята и помогли нам выиграть этот матч.

– Сегодня еще одно опасение было связано с темпераментными киприотскими болельщиками, но наши вместе со словацкими, кажется, их победили и на трибунах.

– Да, конечно, было очень громко на стадионе. Мы постоянно слышали "Днепр, Днепр!" и очень благодарю болельщиков за эту поддержку.

– Был какой-то комплекс, из-за которого никак не могли выиграть здесь в Словакии?

– Да нет, мы себе этим голову не забивали. Настраивались на этот матч, как на любой другой.

– Что сейчас чувствуешь: облегчение, радость, усталость эйфории? Чего больше?

– Все сразу (улыбается).

– Кому посвящаете эту победу?

– Эту победу посвящаем всем украинцам. Сейчас очень непростое и ужасное время для нашей страны, но мы выдержим все эти нападения и обязательно победим.