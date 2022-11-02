Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1", Лига Конференций, 3 ноября 2022
Фото: СК Днепр-1
Уже в дебютном сезоне "Днепр-1" оформил путевку в евровесну, однако на этом путь команды Кучера в группе не завершен. Украинский клуб оставляет за собой шансы на первую строчку, однако для этого нужно будет в гостях одолеть "АЗ". Причем не просто одолеть, а компенсировать поражение в первом туре. Тогда голландцы победили 1:0.
У самого "АЗ" задача куде проще. Коллективу Паскаля Янсена с головой хватит и ничейного результата, а потому они вполне могут отказаться от мяча и играть вторым номером. И это лишний раз усложнит жизнь "Днепру-1".
Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛК в четверг, третьего ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1"
Популярное сейчас
- Черноморец и Динамо определились с местом проведения матча 11-го тура УПЛ
- Ливерпуль взял реванш, Атлетико опозорился, а Реброва сватают в сборную. Главные новости за 1 ноября
- Молодежь порадовала. Виктория - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
- ЛК. Возможность дополнительного бонуса для Днепра-1, непростая ситуация Чехии, лобовые матчи для Норвегии, Швейцарии и Дании
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО