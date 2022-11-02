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АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
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Где покажут в прямом эфире матч "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1", Лига Конференций, 3 ноября 2022

АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Уже в дебютном сезоне "Днепр-1" оформил путевку в евровесну, однако на этом путь команды Кучера в группе не завершен. Украинский клуб оставляет за собой шансы на первую строчку, однако для этого нужно будет в гостях одолеть "АЗ". Причем не просто одолеть, а компенсировать поражение в первом туре. Тогда голландцы победили 1:0.

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У самого "АЗ" задача куде проще. Коллективу Паскаля Янсена с головой хватит и ничейного результата, а потому они вполне могут отказаться от мяча и играть вторым номером. И это лишний раз усложнит жизнь "Днепру-1".

Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛК в четверг, третьего ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу АЗ Алкмаар - Дніпро-1
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Отметим, что матч "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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