АЗ Алкмаар - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Уже в дебютном сезоне "Днепр-1" оформил путевку в евровесну, однако на этом путь команды Кучера в группе не завершен. Украинский клуб оставляет за собой шансы на первую строчку, однако для этого нужно будет в гостях одолеть "АЗ". Причем не просто одолеть, а компенсировать поражение в первом туре. Тогда голландцы победили 1:0.

У самого "АЗ" задача куде проще. Коллективу Паскаля Янсена с головой хватит и ничейного результата, а потому они вполне могут отказаться от мяча и играть вторым номером. И это лишний раз усложнит жизнь "Днепру-1".

Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛК в четверг, третьего ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу АЗ Алкмаар - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "АЗ Алкмаар" - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".