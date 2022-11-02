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АЗ Алкмар – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций

Лига конференций
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АЗ Алкмар – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда третьего по значимости клубного европейского турнира между нидерландским клубом "АЗ Алкмар" и украинской командой "СК Днепр-1".

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"АЗ" и "Днепр-1" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций, но подопечные Кучера имеют шанс побороться за первую строчку. Нужно обыгрывать голландцев. Какой характер будет носить поединок? Смогут ли гости действовать первым номером? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 ноября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: АЗ (Алкмаар) АЗ СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим Лига конференций
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