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Тренер Днепра-1 Городов: Как собираемся обыграть АЗ? Завтра увидите
В четверг Днепр-1 проведет свой последний матч в группе Лиги конференций
scdnipro1.com.ua
Тренер "
– На мой взгляд, АЗ завтра будет фаворитом противостояния, они являются лидером нашей группы, но у нас есть возможность занять первое место. Мы сделаем для этого все возможное. Чтобы победить, нам нужно будет сыграть друг за друга как единое целое. Думаю, что для нас эта победа будет важнее.
– Как вы можете объяснить, что ваша команда так успешна в это непростое для Украины время?
– Пожалуй, вопреки всему!
– Сейчас команда в очень хорошей форме?
– Завтра увидим.
– Вам лично трудно выполнять свою работу, учитывая то, что вы сейчас находитесь вне дома?
– Да, нам всем тяжело в этой ситуации, но нужно делать дело.
– Как вам удается добиться того, что ваша команда так удачно сосредотачивается на игре?
– Потому что наши ребята – сильные футболисты и сильные люди.
– Как вы планируете победить АЗ?
– Завтра увидите.
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