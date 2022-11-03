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АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:0. Быстрый гол, нидерландцы впереди

Лига конференций
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Выходим из группы при любом исходе

АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:0. Быстрый гол, нидерландцы впереди

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"АЗ" Аклмаар повел в счете в противостоянии 6-го тура Лиги конференций с "СК Днепр-1". Отличился Йенс Одгор.

8' Йенс Одгор – 1:0.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Лига конференций
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