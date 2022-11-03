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АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:0. Быстрый гол, нидерландцы впереди
Выходим из группы при любом исходе
scdnipro1.com.ua
"АЗ" Аклмаар повел в счете в противостоянии 6-го тура Лиги конференций с "СК Днепр-1". Отличился Йенс Одгор.
8' Йенс Одгор – 1:0.
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