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Задачу-минимум выполнили. Днепр-1 занял второе место в группе ЛК. Турнирная таблица

Лига конференций
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Хотелось большего, но и так неплохо

Задачу-минимум выполнили. Днепр-1 занял второе место в группе ЛК. Турнирная таблица

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.

Игра проходила при некотором преимуществе голландцев и завершилась победой хозяев 2:1.

Таким образом, команды сохранили паритет в группе – АЗ первый, Днепр-1 – второй.

В итоге, АЗ отправляется в 1/8 финала турнира, а Днепр-1 – в 1/16.

Третье место в группе занял кипрский Аполлон, который в параллельном матче обыграл Вадуц.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.

Задачу-минимум выполнили. Днепр-1 занял второе место в группе ЛК. Турнирная таблица - изображение 1
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В статье: Вадуц АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Аполлон (Лимассол)
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