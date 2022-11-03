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Задачу-минимум выполнили. Днепр-1 занял второе место в группе ЛК. Турнирная таблица
Хотелось большего, но и так неплохо
Фото: scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой матч 6-го тура Лиги конференций – днепряне на выезде сыграли с нидерландским АЗ.
Игра проходила при некотором преимуществе голландцев и
Таким образом, команды сохранили паритет в группе – АЗ первый, Днепр-1 – второй.
В итоге, АЗ отправляется в 1/8 финала турнира, а Днепр-1 – в 1/16.
Третье место в группе занял кипрский Аполлон, который в параллельном матче обыграл Вадуц.
Напомним, что жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября, а сами поединке - 16 и 23 февраля 2023 года.
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