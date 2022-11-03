АЗ - Днепр-1 2:1. Подвига не получилось

"Днепр-1" оказался в похожем положении, что и днем ранее "Шахтер". Коллектив Кучера, ровно, как и "горняки", досрочно оформил себе евровесну (пускай и разную), однако в последнем туре обе команды могли прыгнуть выше головы. "Шахтер" свою миссию провалил, разгромно проиграв "Лейпцигу" и оставшись третьим в группе ЛЧ. "Днепру-1" для первого места в квартете (второе забронировали еще в прошлый четверг) необходимо было брать три бала в гостях у "АЗ". Сложно, даже очень, но почему бы не помечтать в трудные дни?

В отличие от "Шахтера", команда Кучера имел плюс одну дополнительную проблему, и имя ей - кадры. Дабы понимать масштабы катастрофы, стоит просто посчитать количество запасных украинской команды. Сегодня их было шесть, из которых всего три футболиста были полевыми. Если копнуть еще глубже, то будет видно, что из тройки этих полевых, двое были игроками обороны, которых редко выпускают по ходу матча. То есть, "Днепру-1" нужно было побеждать серьезного соперника (третья команда своего первенства), имея при этом огромные дыры в составе. Согласитесь, далеко не каждый из 12-ти подвигов Геракла был настолько сложным.

Начался матч для гостей не лучшим образом. При равном начале днепряне получили минус один, пропустив после достаточно банальной атаки. Карлссон ускорился на левом фланге, выдал навес в штрафную, где неприкрытый Одгор точно пробил головой. "АЗ" стал действовать куда раскованнее после забитого, однако нельзя сказать, что "Днепр-1" сильно уступал лидеру группы. Команды поочередно обменивались моментами и могли забивать примерно равное количество голов. На классные удары Пихаленка и Бабенко голландцы ответили эпизодом Одгора, который после одного удара не переиграл Валефа, а после второго - пробил выше. И когда казалось, что до конца тайма голов ждать не стоит, днепряне забили. Амаш дал скорость на левом крыле, прострелил в штрафную, где Артем Довбик грамотно сыграл на опережение, пробив в касание - 1:1. Считаем, что команды ушли отдыхать при более чем справедливом счете.

Пользуясь более длинной скамейкой запасных, наставник "АЗ" провел замену уже в перерыве, выпустив свеженького форварда Павлидиса. Уже спустя две минуты он имел отличный шанс выводить свою команду вперед. Валеф и Сваток коротким розыгрышем соорудили отличную атаку для "АЗ", однако вышедший Павлидис банально не попал в пустые после перехвата. Хозяева продолжали смотреться уверенно, однако добить днепрян у них не выходило. Наиболее явный эпизод упустил Карлссон, пробивавший с левого угла штрафной - Валеф парировал. Что касается голевых подвигов "Днепра-1", то во втором тайме таких замечено не было. Коллектив Кучера в большинстве своем отбивался и ждал. Ждал того самого момента, дабы попытаться его реализовать.

Но своего создать не получилось. Более того, под конец игры оборона гостей дрогнула во второй раз за матч, а Павлидис уже не простил - мяч после удара головой от греческого форварда оказался за линией ворот. 2:1 - таков итоговый счет. Увы, но "Днепр-1" так и не родил подвиг, однако, как и донецкий "Шахтер" днем ранее, ругать коллектив Кучера мы не будем. Ни за сегодняшний добротный матч, ни за еврокубковую кампанию в целом, которая будет иметь продолжение в 2023-м. Ждем евровесну.

ЛК, Группа Е. 6-й тур

3 ноября, Алкмаар, "АЗ-Стадион"

АЗ - СК Днепр-1 2:1

Голы: Йенс Одгор 8, Вангелис Павлидис 87 - Артем Довбик 40

АЗ: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Милош Керкез, Тиджани Рейндерс (Тён Копмейнерс 89), Йенс Одгор (Майкель Лахдо 63), Йеспер Карлссон (Майрон ван Бредероде 63), Йорди Класи (Рихедли Базур 89), Максим Деккер (Вангелис Павлидис 46), Юкинари Сугавара, Дани де Вит, Сэм Беукема

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 86), Александр Назаренко (Никита Кононов 89), Александр Сваток, Александр Пихаленок

Предупреждения: Дани де Вит 69 - Габриэль Бузанелло 58