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АЗ Алкмар – Днепр-1. 2:1. Головой, в самой концовке вышли вперед нидерландцы – Видео

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Упускаем ничью

АЗ Алкмар – Днепр-1. 2:1. Головой, в самой концовке вышли вперед нидерландцы – Видео

Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий

Новина українською

"АЗ" Алкмаар вырывается вперед в самой концовке встречи 6-го тура Лиги конференций с "СК Днепр-1". На 87-ой минуте отличился Павлидис.

87' Эвангелос Павлидис – 2:1.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 21:47
стыдно так играть лидеру УПЛ а во всём будут винить Одесситов не дали отдохнуть перед этой игрой --ЧО рвётся скорее попасть в 1 лигу
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