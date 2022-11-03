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АЗ Алкмар – Днепр-1. 2:1. Головой, в самой концовке вышли вперед нидерландцы – Видео
Упускаем ничью
Фото: twitter.com/azalkmaar/Автор - невідомий
"АЗ" Алкмаар вырывается вперед в самой концовке встречи 6-го тура Лиги конференций с "СК Днепр-1". На 87-ой минуте отличился Павлидис.
87' Эвангелос Павлидис – 2:1.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2022 в 21:47
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