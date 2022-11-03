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Днепр уступает, Фиорентина громит, а Славия играет в ничью – результаты матчей Лиги конференций

Лига конференций
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Больше половины команд сыграли свои последние матчи в группе

Днепр уступает, Фиорентина громит, а Славия играет в ничью – результаты матчей Лиги конференций

Фото: twitter.com/acffiorentina

Новина українською

Сыграли свои матчи в Лиге конференций команды, начинающие в 19:45.

"Башакшехир" – "Хартс". 3:1.

"РФШ" – "Фиорентина". 0:3.

"АЗ Алкмар" – "Днепр-1". 2:1.

"Аполлон" – "Вадуц". 1:0.

"Гент" – "Мольде". 4:0.

"Жальгирис" – "Слован" Братислава. 1:2.

"Поник" – "Базель". 1:2.

"Славия" Прага – "Сивасспор". 1:1.

"ЧФР" Клуж – "ФК Балканы". 1:0.

"Юргорден" – "Шемрок Роверс". 1:0.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Славия (Прага) СК Днепр-1 Лига конференций
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