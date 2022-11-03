Лига конференций
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Днепр уступает, Фиорентина громит, а Славия играет в ничью – результаты матчей Лиги конференций
Больше половины команд сыграли свои последние матчи в группе
Фото: twitter.com/acffiorentina
Сыграли свои матчи в Лиге конференций команды, начинающие в 19:45.
"Башакшехир" – "Хартс". 3:1.
"РФШ" – "Фиорентина". 0:3.
"АЗ Алкмар" – "Днепр-1". 2:1.
"Аполлон" – "Вадуц". 1:0.
"Гент" – "Мольде". 4:0.
"Жальгирис" – "Слован" Братислава. 1:2.
"Поник" – "Базель". 1:2.
"Славия" Прага – "Сивасспор". 1:1.
"ЧФР" Клуж – "ФК Балканы". 1:0.
"Юргорден" – "Шемрок Роверс". 1:0.
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