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Фанаты литовского Жальгириса на матче Лиги конференций кричали Cлава Украине и путин х*йло

Лига конференций
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(2 голосов)

Приятная поддержка от балтийских друзей

Фанаты литовского Жальгириса на матче Лиги конференций кричали Cлава Украине и путин х*йло

Фото: https://www.facebook.com/fkzalgiris/

Новина українською

"Жальгирис" уступил "Словану" из Братиславы (1:2) в рамках заключительного тура группы Лиги конференций. Фанаты команды из Вильнюса заряжали во время матча кричалки в поддержку Украины.

На видео слышно как трибуны хозяев тянут "Слава Украине! Героям Слава!" и "Путин хуйло".

К сожалению, литовский клуб занял последнее место в своей группе и даже победа не помогла бы в борьбе за плей-офф Лиги конференций.

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В статье: Жальгирис (Вильнюс) Слован (Братислава) Лига конференций
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Комментарии (1)
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George_D (Харьков)
03.11.2022 в 23:55
Шановні автори, вчить географію. Жальгіріс литовська команда, а не латвійська. Чи для вас немає різниці? :)
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