Фанаты литовского Жальгириса на матче Лиги конференций кричали Cлава Украине и путин х*йло

"Жальгирис" уступил "Словану" из Братиславы (1:2) в рамках заключительного тура группы Лиги конференций. Фанаты команды из Вильнюса заряжали во время матча кричалки в поддержку Украины.

На видео слышно как трибуны хозяев тянут "Слава Украине! Героям Слава!" и "Путин хуйло".

К сожалению, литовский клуб занял последнее место в своей группе и даже победа не помогла бы в борьбе за плей-офф Лиги конференций.

Zalgiris fans in their final home game of their debut European campaign ????



Further renditions of “Slava Ukraini” and “putin Huylo (is a dickhead)” in Vilnius this evening v Slovan Bratislava



???????????????????? pic.twitter.com/GibGr3qSvj