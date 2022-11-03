Фанаты литовского Жальгириса на матче Лиги конференций кричали Cлава Украине и путин х*йло

"Жальгирис" уступил "Словану" из Братиславы (1:2) в рамках заключительного тура группы Лиги конференций. Фанаты команды из Вильнюса заряжали во время матча кричалки в поддержку Украины.

На видео слышно как трибуны хозяев тянут "Слава Украине! Героям Слава!" и "Путин хуйло".

К сожалению, литовский клуб занял последнее место в своей группе и даже победа не помогла бы в борьбе за плей-офф Лиги конференций.