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Фанаты литовского Жальгириса на матче Лиги конференций кричали Cлава Украине и путин х*йло
Приятная поддержка от балтийских друзей
Фото: https://www.facebook.com/fkzalgiris/
"Жальгирис" уступил "Словану" из Братиславы (1:2) в рамках заключительного тура группы Лиги конференций. Фанаты команды из Вильнюса заряжали во время матча кричалки в поддержку Украины.
На видео слышно как трибуны хозяев тянут "Слава Украине! Героям Слава!" и "Путин хуйло".
К сожалению, литовский клуб занял последнее место в своей группе и даже победа не помогла бы в борьбе за плей-офф Лиги конференций.
Zalgiris fans in their final home game of their debut European campaign ????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 3, 2022
Further renditions of “Slava Ukraini” and “putin Huylo (is a dickhead)” in Vilnius this evening v Slovan Bratislava
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