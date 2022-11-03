  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Бабенко: Пытались обыграть АЗ и сразу пройти в 1/8 финала
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабенко: Пытались обыграть АЗ и сразу пройти в 1/8 финала

Лига конференций
(1 голосов)

Днепр-1 занял второе место в своей группе Лиги конференций

Бабенко: Пытались обыграть АЗ и сразу пройти в 1/8 финала

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Руслан Бабенко подвел итоги заключительного матча группового раунда Лиги Конференций против нидерландского АЗ (1:2).

– Руслан, команда завершила выступление в групповом раунде Лиги Конференций поражением. Насколько это досадно, все ли больше преобладают эмоции от того, что команда заняла второе место и вышла в весенний этап турнира?

– Конечно, хорошо, что мы уже вышли из группы, но мы приехали в Алкмар за победой и весь матч пытались переломить ход игры. Да, первые 20 минут встречи были за АЗ, однако дальше мы начали создавать моменты, взяли игру под свой контроль и сравняли счет. Но для большего что-то не хватало. Однако главный тренер после игры сказал, что мы хорошо выглядели и поблагодарил нас за игру.

– В этой группе только одна команда сумела переиграть "Днепр-1". В чем ее сила оказалась?

– Очень хорошее индивидуальное мастерство у соперников, хорошо играют друг в друга. Выглядели чуть быстрее, что в первой игре, что сегодня. Основное то, что быстрее принимают решения в поле, только в этом.

– Уже смотрели, кто там может добраться команде в следующем раунде?

– Нет, не смотрел. Пытались выиграть этот матч и сразу пройти в 1\8 финала. Думаю, что у нас были сегодня шансы на победу, но чего-то не хватило.

– Через два дня снова игра. Уже привыкли к такому ритму, особенно учитывая, что фактически все по 90 минут играют?

– Для футболиста далеко не всегда бывает, когда ты играешь три игры в неделю, но когда к этому адаптируешься, то уже ждешь следующего матча. Входишь в этот кураж и не испытываешь каких-либо проблем, что у тебя каждые три дня матч. Сейчас мы сконцентрируемся на чемпионате и стараемся выигрывать каждый матч.

– Ты сегодня был под риском дисквалификации. Было ли у тебя это под сознанием?

– Нет. Еще перед игрой немного об этом думал, а уже во время матча вообще не вспоминал.

– Несмотря на гостевой поединок, сегодня снова на трибунах были украинские болельщики.

– Хочется им только поблагодарить. Очень приятно видеть украинские флаги на стадионе. Болельщики постоянно поддерживали нас и гнали вперед. Спасибо за это нашим людям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Бабенко АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
04.11.2022 в 00:40
молодці, хлопці - бачили
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
04.11.2022 в 00:12
ты вообще не играл--калека
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде