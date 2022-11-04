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Днепр-1 – наименее рейтинговый участник весенней стадии еврокубков 2022/23

Лига конференций
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Среди всех 64-х участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Днепр-1 – наименее рейтинговый участник весенней стадии еврокубков 2022/23

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В еврокубках 2022/23 закончился групповой этап. 64 команды вышли в весеннюю стадию Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Примечательно, что среди них – и два представителя Украины.

"Днепр-1" вообще стал самым наименее рейтинговым участником раундов плей-офф всех трех турниров. Клуб, являющийся дебютантом еврокубков, имеет рейтинг 8.000 и занимает в списке рейтинга клубов 165-е место. Ниже нет ни одного нынче активного в еврокубках клуба.

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"Днепр-1" сыграет в 1/16-й финала Лиги конференций и формально при жеребьевке будет иметь статус сеяного участника. Хотя этот статус определялся не по текущему рейтингу клубов, а по выступлению в текущих еврокубках, сообщает украинский телеграмм-канал о Таблице коэффициентов >>>. Среди потенциальных соперников "Днепра-1" – восемь команд, занявших третье место в группах Лиги Европы.

Полный список потенциальных соперников – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА СК Днепр-1
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