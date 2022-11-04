Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 – наименее рейтинговый участник весенней стадии еврокубков 2022/23
Среди всех 64-х участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Фото: Александр Приходько
В еврокубках 2022/23 закончился групповой этап. 64 команды вышли в весеннюю стадию Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Примечательно, что среди них – и два представителя Украины.
"Днепр-1" вообще стал самым наименее рейтинговым участником раундов плей-офф всех трех турниров. Клуб, являющийся дебютантом еврокубков, имеет рейтинг 8.000 и занимает в списке рейтинга клубов 165-е место. Ниже нет ни одного нынче активного в еврокубках клуба.
"Днепр-1" сыграет в 1/16-й финала Лиги конференций и формально при жеребьевке будет иметь статус сеяного участника. Хотя этот статус определялся не по текущему рейтингу клубов, а по выступлению в текущих еврокубках, сообщает украинский телеграмм-канал о Таблице коэффициентов >>>. Среди потенциальных соперников "Днепра-1" – восемь команд, занявших третье место в группах Лиги Европы.
Полный список потенциальных соперников – ЗДЕСЬ >>>
Популярное сейчас
- Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии
- Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
- АЗ Алкмар – Днепр-1. 1:1. Довбик сравнивает – Видео
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Новости по теме
- 09:11 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Стремительный прогресс Днепра-1, движение вперед Шахтера, Динамо вылетело из топ-45
- 10:26 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию
- 01:41 Украинские Таблица коэффициентов. Украина опускается на ситуативное 16-е место, лишающее квоту пятой команды