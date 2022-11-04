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Тренер АЗ: Днепр-1 не такая известная команда, но играть против неё очень тяжело

Лига конференций
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Паскаль Янсен отдал должное украинскому клубу

Тренер АЗ: Днепр-1 не такая известная команда, но играть против неё очень тяжело

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер нидерландского АЗ Паскаль Янсен поделился эмоциями после победы над "Днепром-1"(2:1) в шестом туре группового этапа Лиги конференций.

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"В первом тайме мы выглядели не лучшим образом, и даже забитый гол не придал нам импульса. Также мы пропустили необязательный гол, после чего пришлось всё начинать сначала.

Мы играли против неизвестного соперника, но это лидер чемпионата Украины, команда, которая пропускает очень мало. Пусть "Днепр-1" не такой известный клуб, но играть с ним оказалось очень тяжело. В итоге мы добились того, чего хотели и по праву выиграли свою группу. В целом я очень доволен", – приводит слова Янсена портал Voetbal International, ссылаясь на ESPN.

АЗ выиграл группу и начнет евровесну с 1/8 финала Лиги конференций, "Днепр-1" занял второе место и сыграет в 1/16 финала турнира.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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Источник:
Voetbal International

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