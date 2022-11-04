Караул устал. Акценты зрителя на игре АЗ с Днепром-1

Тот случай, когда поражение абсолютно не вызвало негативных эмоций. Это как смотришь интересный фильм, у которого слегка смазана концовка, но общее впечатление от сюжета и игры актеров остается удовлетворительным. По крайней мере, лично у меня так.

А когда читаешь в комментариях, как это поражение сравнивают с фиаско "Шахтера" и "Динамо", поражаешься, как далеки от футбола могут быть люди, которые о нем говорят. Как будто они не игру смотрят, а сугубо следят за титрами в левом верхнем углу экрана.

Поединок в Алкмааре, сам по себе, получился раза в полтора зрелищнее того, что мы видели днем ранее в Лейпциге. Уже за один его первый тайм было создано столько же реальных угроз воротам, как за весь матч накануне. Не подвел и второй, хоть в нем и была почти получасовая пауза: пятерка самых ярких эпизодов игры сконцентрировалась в начале и в конце тайма.

Пропустив уже на 8-й минуте, "Днепр-1" сравнял счет за пять минут до перерыва. А проиграв по факту на 87-й, в начале компенсированного времени имел шанс отыграться вновь. Парадоксально, что миссия поразить ворота АЗ выпала на долю его же игрока Базура, но кипер Верхюлст сумел защитить их, в отчаянном прыжке переведя мяч в стойку. Сами днепряне, в этом смысле, провели вторую половину встречи в режиме тишины.

Они попросту устали, а полноценно освежить атаку было практически некем – ни качественно, ни количественно. И если первый тайм соперники провели на равных, то именно во втором АЗ достиг того игрового преимущества, которое позволяет назвать итоговый счет полностью закономерным.

Справедливости ради, и везло в этот дождливый вечер не только хозяевам поля. Фортуна даже была более благосклонна к "Днепру-1": на 29-й минуте, при 0:1, после сэйва Валефа в штангу пробил Беукема, а при 1:1, еще на 47-й, Павлидис промахнулся по пустым воротам, когда, как говорят, легче было по ним попасть. Увы, под занавес матча он все-таки реабилитировался.

Но характерно, что этот вышедший на замену форвард в итоге запомнился точно так же, как и вратарь его команды. А самой яркой фигурой футбольного действа я бы назвал Карлссона, которого в последние полчаса на поле уже не было. У гостей же в центре внимания чаще оказывался кипер Валеф, трижды-четырежды спасавший их от гола в течение получаса в середине игры.

Это не значит, что игра в основном проходила у его ворот. Именно посреди этого каскада сэйвов Довбик отквитал пропущенный мяч. А еще до этого забивать могли он же, Пихаленок и Бабенко.

Но после перерыва, что называется, караул устал. И мы не вправе винить в этом команду, у которой двое из трех полевых игроков на скамейке запасных были защитниками; которая почти без ротации играет матч за матчем в напряженнейшем графике; и которая, умудряясь при этом уверенно лидировать в чемпионате, честно и смело играла на победу, уже имея в кармане путевку в плей-офф. Пока хватало сил.

Команда Кучера радует глаз своей игрой и не разочаровывает результатами в Европе, наряду с "Шахтером" Йовичевича. А лично мне она нравится даже больше, вызывая все более отчетливые ассоциации с "Металлистом" Маркевича. Хотя чисто фактически общее у них только одно: Красников.

Не влезая в тему недавно распиаренного конфликта, позволю себе лишь одно наблюдение. Если фамилия Красникова рождает ассоциации со зрелищным футболом (и поверьте, даже не сразу вспомнил о его дисквалификации), то Дедышин вызывает в памяти только изжогу от перманентных бурь в стакане воды, в свое время устраиваемых "Карпатами".

Не удивительно, что он вновь напомнил о себе именно в клубе Козловского. К слову, опять львовском. Но произнести сакраментальную фразу: "Совпадение? Не думаю" мешает тот непреложный факт, что есть все-таки во Львове и клуб с одноименным названием, в котором занимаются только футболом.

Возвращаясь же к "Днепру-1", думаю, лидерство после трети чемпионата за плечами и выход из группы в дебютный сезон в Европе позволяют нам сделать предварительный вывод: Кучер таки тренер. Не забудем, что он возглавил днепрян этим летом.

Рты "подвальным" критикам заткнули результаты. А вот мне с первых матчей сезона приглянулась игра, даже в проигранной дуэли с АЕКом в квалификации Лиги Европы, когда в критике не упражнялся разве что ленивый.

И знаете, парадоксально то, что, на мой взгляд, так же легко и даже, пожалуй, более цельно почти тогда же с АИКом смотрелась "Ворскла", которую тоже только что принял Скрипник. И куда все девалось? Тем ценнее успехи Кучера. Хотя, возможно, тут дело не только в чисто футбольной составляющей.

Ни для кого не было откровением, что главным конкурентом "Днепра-1" в борьбе за плей-офф станет "Аполлон". И именно у него были отобраны все шесть очков. А обошли его в итоге на три. Пришлось поковыряться с "Вадуцем" - что правда, то правда. Но задачу решили. А с фаворитом, которому на старте явно уступали, к финишу выглядели на равных. Пока не устали.

Я не знаю, как будет смотреться команда Кучера в Европе весной, но мне было бы очень интересно на это взглянуть. Разумеется, при условии, что она сохранит свой потенциал. Хотя что-то подсказывает, что потеря одного условного Довбика может оказаться менее болезненной, чем утрата "Шахтером" Мудрика. Но могу и ошибаться.

А вот прямо сейчас искренность намерений "Днепра-1" и его подкупающая футбольная непосредственность могут обернуться турнирными неприятностями в УПЛ. На фоне серьезных кадровых проблем и накопившейся усталости команде предстоит провести три матча кряду в течение недели. После чего еще через неделю – "Шахтер". Как она с этим справится? Или все-таки кто-нибудь пойдет навстречу с переносом?