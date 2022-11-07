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Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.

Лига конференций
(2 голосов)

Текстовая трансляция жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Конференций

Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций, в которых примет участие представитель Украины – СК "Днепр-1".

Как известно, в этом раунде сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Конференций. Именно представители ЛК были сеяными. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Конференций, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛК.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации. В итоге "Днепру-1" выпал очень хорошо знакомый кипрский АЕК.

Пары стыковых матчей Лиги Конференций

"Карабах" - "Гент"

"Трабзонспор" - "Базель"

"Лацио" - ЧФР

"Буде-Глимт" - "Лех"

"Брага" - "Фиорентина"

АЕК Ларнака - "Днепр-1"

"Шериф" - "Партизан"

"Лудогорець" - "Андерлехт"

Когда состоятся матчи

Первые стыковые матчи Лиги Конференций запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. 24-го февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.

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В статье: жеребьевка СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
07.11.2022 в 15:23
це не смішно, це серйозно :) найкращий жереб для Дніпра№1
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.11.2022 в 15:23
Чому не смішно? Це смішно. І це буде подвійна помста!
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