Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.

Сегодня, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций, в которых примет участие представитель Украины – СК "Днепр-1".

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Как известно, в этом раунде сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Конференций. Именно представители ЛК были сеяными. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Конференций, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛК.

На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации. В итоге "Днепру-1" выпал очень хорошо знакомый кипрский АЕК.

Пары стыковых матчей Лиги Конференций

"Карабах" - "Гент"

"Трабзонспор" - "Базель"

"Лацио" - ЧФР

"Буде-Глимт" - "Лех"

"Брага" - "Фиорентина"

АЕК Ларнака - "Днепр-1"

"Шериф" - "Партизан"

"Лудогорець" - "Андерлехт"

Когда состоятся матчи

Первые стыковые матчи Лиги Конференций запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. 24-го февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.