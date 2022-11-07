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Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.
Текстовая трансляция жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Конференций
фото - Getty Images
Сегодня, 7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций, в которых примет участие представитель Украины – СК "Днепр-1".
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Как известно, в этом раунде сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы, и команды, финишировавшие вторыми в группах Лиги Конференций. Именно представители ЛК были сеяными. Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Конференций, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛК.
На этом этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации. В итоге "Днепру-1" выпал очень хорошо знакомый кипрский АЕК.
Пары стыковых матчей Лиги Конференций
"Карабах" - "Гент"
"Трабзонспор" - "Базель"
"Лацио" - ЧФР
"Буде-Глимт" - "Лех"
"Брага" - "Фиорентина"
АЕК Ларнака - "Днепр-1"
"Шериф" - "Партизан"
"Лудогорець" - "Андерлехт"
Когда состоятся матчи
Первые стыковые матчи Лиги Конференций запланированы на 16 февраля. Ответные матчи состоятся 23 февраля. 24-го февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.
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