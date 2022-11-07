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Днепр-1 узнал соперника в стыковых матчах Лиги Конференций

Лига конференций
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(1 голосов)

Вновь Кипр!

Днепр-1 узнал соперника в стыковых матчах Лиги Конференций

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций. Своего соперника узнал и представитель Украины, продолжающий борьбу в турнире – "Днепр-1".

Итак, в стыковых матчах "Днепр-1" сыграет с кипрским АЕК из Ларнаки, которому команда Кучера уступила в квалификации Лиги Европы, и который затем выбил из турнира киевское "Динамо".

Первый матч состоится на поле соперника 16-го февраля, ответный матч запланирован на 23 февраля на поле днепрян. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Конференций, где сыграет с одним из победителей группы ЛК. Жеребьевка состоится 24 февраля.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой "Шахтер" сыграет с французским "Ренном".

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В статье: СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
07.11.2022 в 15:34
Всех знакомых соперников разобрали)
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Trahforel (Чернигов)
07.11.2022 в 15:24
Третій раз палка не вистрілить. Пройде Дніпро далі на відміну від шахти, ренн в упл ніхто наразі не пройде.
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MaximSK (Киев)
07.11.2022 в 15:24
АЕК очень неудобный соперник для наших команд стал, вроде кажется что команда по зубам, но постоянно мы им проигрываем. Чудом 1 раз сыграли вничью, но будем верить в Днепр, они тогда проводили первый матч, не набрали форму, должны намного лучше сыграть в этот раз
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