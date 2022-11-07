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Днепр-1 узнал соперника в стыковых матчах Лиги Конференций
Вновь Кипр!
Фото: scdnipro1.com.ua
В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций. Своего соперника узнал и представитель Украины, продолжающий борьбу в турнире – "Днепр-1".
Итак, в стыковых матчах "Днепр-1" сыграет с кипрским АЕК из Ларнаки, которому команда Кучера уступила в квалификации Лиги Европы, и который затем выбил из турнира киевское "Динамо".
Первый матч состоится на поле соперника 16-го февраля, ответный матч запланирован на 23 февраля на поле днепрян. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Конференций, где сыграет с одним из победителей группы ЛК. Жеребьевка состоится 24 февраля.
Напомним, ранее состоялась жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой "Шахтер" сыграет с французским "Ренном".
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