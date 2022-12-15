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СМИ: В УЕФА поступила жалоба, что нынешний Днепр-1 – это старый ФК Днепр

Лига конференций
Обновлено
(7 голосов)

У днепрян могут возникнуть проблемы

СМИ: В УЕФА поступила жалоба, что нынешний Днепр-1 – это старый ФК Днепр

scdnipro1.com.ua

Новина українською

У "Днепра-1" могут возникнуть проблемы на международной арене.

Как сообщает KDK, в УЕФА поступила жалоба, что нынешний "Днепр-1" – это старый футбольный клуб "Днепр".

УЕФА начал расследование.

Если в организации докажут, что это так и есть, то "Днепр-1" не только будет вынужден заплатить долги "Днепра", но и команду могут дисквалифицировать из еврокубков.

Источник не уточняет, кто именно подал жалобу, однако предполагается, что это могла сделать УАФ.

Напомним, что "Днепр-1" занял 2-е место в своей группе ЛК, и в в 1/16 финала турнира сыграет с АЕК Ларнака.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
KDK

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Комментарии (3)
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nadobi (Полтава)
15.12.2022 в 22:49
Ну тупые, это же надо так долго соображать, дошло как до жирафа
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
15.12.2022 в 22:11
Шахраї посприяли. От же ж гнилий клуб.
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0
-1
witcher_r (Киев)
15.12.2022 в 22:23
Ти про що
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0
0

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