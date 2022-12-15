СМИ: В УЕФА поступила жалоба, что нынешний Днепр-1 – это старый ФК Днепр

У " Днепра-1 " могут возникнуть проблемы на международной арене.

Как сообщает KDK, в УЕФА поступила жалоба, что нынешний "Днепр-1" – это старый футбольный клуб "Днепр".

УЕФА начал расследование.

Если в организации докажут, что это так и есть, то "Днепр-1" не только будет вынужден заплатить долги "Днепра", но и команду могут дисквалифицировать из еврокубков.

Источник не уточняет, кто именно подал жалобу, однако предполагается, что это могла сделать УАФ.

Напомним, что "Днепр-1" занял 2-е место в своей группе ЛК, и в в 1/16 финала турнира сыграет с АЕК Ларнака.