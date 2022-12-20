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Журналист назвал ряд причин, по которым УЕФА не сможет исключить Днепр-1 из еврокубков

Лига конференций
(3 голосов)

Спиваковский уверяет, что не стоит бояться

Журналист назвал ряд причин, по которым УЕФА не сможет исключить Днепр-1 из еврокубков

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о возможной дисквалификации "Днепра-1" от еврокубов. По его словам, болельщикам не стоит бояться, что клуб может получить наказание.

"УЕФА не может исключить "Днепр-1" из еврокубков, потому что это не ее юрисдикция. Есть специальная палата по разрешению споров и это палата ФИФА, которая уже эту проблему поднимала, когда было знаменитое дело Джабы Канкавы. Тогда "Днепр-1" нормально "покошмарили", но формально он как-то "отмылся".

Сейчас, учитывая, что структурно и юридически в клубе ничего не изменилось, сложно представить, что эта штука пойдет по второму кругу. Это первое.

Второе. Даже если эта палата споров докажет, что "Днепр-1" и "Днепр" обладают определенной аутентичностью, они не могут исключить команду из еврокубков и дисквалифицировать. Поскольку начнутся жалобы, иски, судебные заседания, и это затянется надолго.

Третье. Относительно того, что там "торчат уши УАФ". Это удивительно, ведь в свое время именно УАФ защищала "Днепр-1" перед ФИФА, когда нужно было доказать, что СК "Днепр-1" не "Днепр". И когда УАФ лицензировала СК "Днепр-1" – она фактически признала, что это новый клуб. И сейчас идти против себя немного странно", — отметил журналист.

Ранее в СМИ появилась информацию, что в УЕФА поступила жалоба о том, что СК "Днепр-1" это старый футбольный клуб "Днепр". Напомним, днепровская команда заняла 2-е место в своей группе Лиги конференций, и в 1/16 финала турнира сыграет с "АЕК" Ларнака.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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aleks68
20.12.2022 в 15:28
из нынешнего розыгрыша еврокубков не исключат.могут дисквалифицировать со следующего сезона?уаф лишает лицензии днепр-1 и такое возможно?
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