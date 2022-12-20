Журналист назвал ряд причин, по которым УЕФА не сможет исключить Днепр-1 из еврокубков

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о возможной дисквалификации "Днепра-1" от еврокубов. По его словам, болельщикам не стоит бояться, что клуб может получить наказание.

"УЕФА не может исключить "Днепр-1" из еврокубков, потому что это не ее юрисдикция. Есть специальная палата по разрешению споров и это палата ФИФА, которая уже эту проблему поднимала, когда было знаменитое дело Джабы Канкавы. Тогда "Днепр-1" нормально "покошмарили", но формально он как-то "отмылся".

Сейчас, учитывая, что структурно и юридически в клубе ничего не изменилось, сложно представить, что эта штука пойдет по второму кругу. Это первое.

Второе. Даже если эта палата споров докажет, что "Днепр-1" и "Днепр" обладают определенной аутентичностью, они не могут исключить команду из еврокубков и дисквалифицировать. Поскольку начнутся жалобы, иски, судебные заседания, и это затянется надолго.

Третье. Относительно того, что там "торчат уши УАФ". Это удивительно, ведь в свое время именно УАФ защищала "Днепр-1" перед ФИФА, когда нужно было доказать, что СК "Днепр-1" не "Днепр". И когда УАФ лицензировала СК "Днепр-1" – она фактически признала, что это новый клуб. И сейчас идти против себя немного странно", — отметил журналист.