Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В плей-офф Лиги конференций будет использоваться система ВАР
Теперь будет проще. Или нет?
uefa.com
Система видеопомощи судейства (ВАР) будет реализована во всех матчах плей-офф
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Система будет использоваться во всех последующих матчах плей-офф вплоть до финала.
Напомним, что ранее система конференций в Лиге конференций не использовалась.
От Украины в плей-офф турнира сыграет "Днепр-1", который будет соперничать с кипрским АЕКом.
Плей-офф будет сыгран 16 и 23 февраля, и команды-победители пройдут в 1/8 финала, где они присоединятся к восьми победителям групп после завершения группового этапа в ноябре прошлого года.
Финал Лиги конференций УЕФА в этом сезоне состоится 7 июня 2023 года на стадионе "Эден Арена" в Праге, Чехия.
Популярное сейчас
- Руководитель парламента оккупированного Крыма заявил, что РФ потребует от Украины компенсации за удар по Крымскому мосту
- "Крыса из выгребной ямы". В сети всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
- Известны три первых соперника Динамо на сборах в Турции
- Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО