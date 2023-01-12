В плей-офф Лиги конференций будет использоваться система ВАР

Система видеопомощи судейства (ВАР) будет реализована во всех матчах плей-офф Лиги конференций УЕФА начиная с плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Система будет использоваться во всех последующих матчах плей-офф вплоть до финала.

Напомним, что ранее система конференций в Лиге конференций не использовалась.

От Украины в плей-офф турнира сыграет "Днепр-1", который будет соперничать с кипрским АЕКом.

Плей-офф будет сыгран 16 и 23 февраля, и команды-победители пройдут в 1/8 финала, где они присоединятся к восьми победителям групп после завершения группового этапа в ноябре прошлого года.

Финал Лиги конференций УЕФА в этом сезоне состоится 7 июня 2023 года на стадионе "Эден Арена" в Праге, Чехия.