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"Это уже будет другой Днепр-1". Сарапий высказался о желании взять реванш у АЕК

Лига конференций
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Матчи пройдут в феврале

"Это уже будет другой Днепр-1". Сарапий высказался о желании взять реванш у АЕК

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Футболист "Днепра-1" высказался о будущих матчах против кипрского АЕКа в плей-офф Лиги конференций.

– По иронии судьбы "Днепру-1" снова выпал АЕК. С чем будете подходить к новой встрече?

– Реванш. Это уже будет другой "Днепр-1". И настроен совсем по-другому. Это уже не будет первая игра еврокубков. Это самые важные матчи, и мы осознаем, что нет запасного варианта на случай неудачи. Если проигрываем, с евровесной заканчиваем. Поэтому будем сражаться до последнего.

– Учитывая выступление осенью, многие говорят, что теперь уже этот АЕК легко пройдем. Не будет ли это мешать?

– Ни в коем случае. Пусть говорят, но мы знаем, к чему готовимся, и какая это сильная команда. Та же их игра с "Динамо" продемонстрировала, что АЕК – непростой соперник. Должны очень серьезно готовиться. Будут сложные матчи.

– Во время международных матчей чувствуете повышенное внимание к себе? Понимаете, что выступление в еврокубках сейчас больше, чем просто футбол?

– Больше зрителей, больше интереса к матчам. Чемпионат Украины не столько смотрят, сколько еврокубки. Это отличный случай и проявить себя, и клуб, и страну. Футбол дает возможность донести миру информацию, которая происходит в наших городах. Через футбол, через собственные ресурсы в соцсетях мы пытаемся доносить все это, – приводит слова Сарапия официальный сайт днепрян.

Напомним, первый матч 1/16 финала турнира состоится 16 февраля, а ответный поединок - 23 февраля.

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В статье: СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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