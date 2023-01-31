Громов провел два матча за Днепр-1 против АЕКа. Теперь может сыграть за АЕК против Днепра-1. Правилами это не запрещено

Как известно, в воскресенье, 29-го января, кипрский АЕК из города Ларнака объявил о подписании контракта с украинским форвардом/полузащитником Артемом Громовым. Он присоединился к команде в статусе свободного агента, хотя последние полгода провел в составе "Днепра-1".

С днепрянами в начале сезона Артем Громов в квалификации Лиги Европы сыграл два матча против АЕКа. Артём провел 45 и 69 минут в обоих поединках.

Примечательно, что теперь Громов может сыграть в еврокубках уже за АЕК против "Днепра-1". Эти команды в феврале посоревнуются в раунде плей-офф Лиги конференций. Правилами УЕФА не запрещено заявлять на еврокубки тех футболистов, которые уже заиграны в евросезоне за другую команду.

"Начиная с сезона 2018/19, УЕФА не запрещает зимним новичкам команд участвовать в еврокубках, даже если они заиграны в этом сезоне за другую команду. Единственное условие – новичка должен дозаявить клуб, его подписавший. В целом? любой клуб зимой может дозаявлять на еврокубки максимум трех новичков", - сообщает телеграмм-канал УПЛ жива.

Отметим, что матчи между "Днепром-1" и АЕКом запланированы на 16-е и 23-е февраля.