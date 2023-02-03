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С Пеглоу, но без Пасича. Днепр-1 дозаявил новичков на плей-офф Лиги конференций
В плей-офф подопечные Кучера сыграют против АЕКа из Ларнаки
Фото: СК Днепр-1
СК "Днепр-1" обновил заявку на матчи плей-офф раунда Лиги конференций, добавив туда зимних новичков клуба. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Так, днепровский клуб внес в заявку защитников Хайнера Кордейро и Роналда Матарриту, а также вингера Жоана Пеглоу, которые помогут команде Александра Кучера в весенней части еврокубкового сезона.
Стоит отметить, что в заявку "Днепра" не попал украинский полузащитник Евгений Пасич, который перебрался в стан лидера чемпионата Украины из ровенского "Вереса".
Стоит отметить, что в плей-офф Лиги конференций подопечные Александра Кучера сыграют против "АЕКа" из Ларнаки. Первый матч запланирован на 16 февраля.
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