С Пеглоу, но без Пасича. Днепр-1 дозаявил новичков на плей-офф Лиги конференций

СК "Днепр-1" обновил заявку на матчи плей-офф раунда Лиги конференций, добавив туда зимних новичков клуба. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, днепровский клуб внес в заявку защитников Хайнера Кордейро и Роналда Матарриту, а также вингера Жоана Пеглоу, которые помогут команде Александра Кучера в весенней части еврокубкового сезона.

Стоит отметить, что в заявку "Днепра" не попал украинский полузащитник Евгений Пасич, который перебрался в стан лидера чемпионата Украины из ровенского "Вереса".

Стоит отметить, что в плей-офф Лиги конференций подопечные Александра Кучера сыграют против "АЕКа" из Ларнаки. Первый матч запланирован на 16 февраля.