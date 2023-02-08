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Днепр-1 прибыл на Кипр, где сыграет с АЕКом
Последний этап подготовки к еврокубковым матчам днепряне проведут на Кипре
scdnipro1.com.ua
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Тренировки игроки "Днепра-1" возобновят в пятницу, 10 февраля. На Кипр прибыли все футболисты, работавшие на втором сборе в Турции.
Отмечается, что в отличие от Белека, где в последние дни стало прохладно, в Ларнаке достаточно теплая, хоть и ветреная погода.
Ну и напомним, что матч плей-офф раунда АЕК (Ларнака) – "Днепр-1" состоится 16 февраля.
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