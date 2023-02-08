Днепр-1 прибыл на Кипр, где сыграет с АЕКом

" Днепр-1 " прибыл на Кипр, где проведёт последнюю недели подготовки к матчу Лиги конференций против кипрского АЕКа.

Тренировки игроки "Днепра-1" возобновят в пятницу, 10 февраля. На Кипр прибыли все футболисты, работавшие на втором сборе в Турции.

Отмечается, что в отличие от Белека, где в последние дни стало прохладно, в Ларнаке достаточно теплая, хоть и ветреная погода.

Ну и напомним, что матч плей-офф раунда АЕК (Ларнака) – "Днепр-1" состоится 16 февраля.