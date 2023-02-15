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АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1", Лига Конференций, 16 февраля 2023
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" готовится к началу весенней части. Правда если ранее днепряне стартовали матчами внутреннего чемпионата, то сейчас лидеру УПЛ предстоит ощутить вкус евровесны, куда они попали, заняв второе место в группе Лиге Конференций. Многим понятно, что приоритетом для коллектива Кучера остается УПЛ, где есть реальный шанс взять золото, однако кто сказал, что нужно ограничиваться одним турниром? Тем более, в еврокубках соперник украинской команде достался интересный...
Кипрский "АЕК" - один из главных вредителей для украинских коллективов в этом сезоне. Вначале команда из Ларнаки прошла в квалификации ЛЕ "Днепр-1", а после в группе этого же турнира опередила "Динамо", заняв третье место. Пора бы днепрянам ломать догмы и брать реванш, правд ведь?
Смотрите матч 1/16 Лиги Конференций в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЕК" Ларнака - "Днепр-1"
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