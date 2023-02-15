  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1", Лига Конференций, 16 февраля 2023

АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" готовится к началу весенней части. Правда если ранее днепряне стартовали матчами внутреннего чемпионата, то сейчас лидеру УПЛ предстоит ощутить вкус евровесны, куда они попали, заняв второе место в группе Лиге Конференций. Многим понятно, что приоритетом для коллектива Кучера остается УПЛ, где есть реальный шанс взять золото, однако кто сказал, что нужно ограничиваться одним турниром? Тем более, в еврокубках соперник украинской команде достался интересный...

Читайте такжеКучер: Уровень нашей подготовки покажет официальная игра

Кипрский "АЕК" - один из главных вредителей для украинских коллективов в этом сезоне. Вначале команда из Ларнаки прошла в квалификации ЛЕ "Днепр-1", а после в группе этого же турнира опередила "Динамо", заняв третье место. Пора бы днепрянам ломать догмы и брать реванш, правд ведь?

Смотрите матч 1/16 Лиги Конференций в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу АЕК Ларнака - Дніпро-1
Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "АЕК" Ларнака - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

По теме
yellow-arrow
Депутат парламента Молдовы заявил, что в страну под видом фанатов Партизана могли прибыть диверсанты
yellow-arrow
Бригада из Дании. Стало известно, кто рассудит матч АЕК - Днепр-1
yellow-arrow
Днепр-1 прибыл на Кипр, где сыграет с АЕКом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде