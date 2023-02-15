АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

"Днепр-1" готовится к началу весенней части. Правда если ранее днепряне стартовали матчами внутреннего чемпионата, то сейчас лидеру УПЛ предстоит ощутить вкус евровесны, куда они попали, заняв второе место в группе Лиге Конференций. Многим понятно, что приоритетом для коллектива Кучера остается УПЛ, где есть реальный шанс взять золото, однако кто сказал, что нужно ограничиваться одним турниром? Тем более, в еврокубках соперник украинской команде достался интересный...

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Кипрский "АЕК" - один из главных вредителей для украинских коллективов в этом сезоне. Вначале команда из Ларнаки прошла в квалификации ЛЕ "Днепр-1", а после в группе этого же турнира опередила "Динамо", заняв третье место. Пора бы днепрянам ломать догмы и брать реванш, правд ведь?

Смотрите матч 1/16 Лиги Конференций в четверг, 16-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу АЕК Ларнака - Дніпро-1 Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "АЕК" Ларнака - "Днепр-1" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".