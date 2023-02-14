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Бригада из Дании. Стало известно, кто рассудит матч АЕК - Днепр-1

Лига конференций
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Игра уже в этот четверг

Бригада из Дании. Стало известно, кто рассудит матч АЕК - Днепр-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги конференций АЕК Ларнака - "Днепр-1".

Поединок обслужит датская бригада арбитров во главе с 42-летним Якобом Кехлетом. Ему будут помогать соотечественники Ларс Хуммельгаард и Виктор Скитте. Четвертый судья - Мортен Крог.

Отметим, что именно на этой стадии еврокубкового турнира на поле будет помогать система VAR. Видеоассистентом рефери назначен Федай Сан, его помощник Лионель Чуди (оба из Швейцарии).

Матч АЕК - "Днепр-1" состоится в четверг, 16 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 23 февраля.

К слову, датчанин Кехлет работал на поединке "Динамо" - АЕК (0:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Источник:
uefa

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