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Бригада из Дании. Стало известно, кто рассудит матч АЕК - Днепр-1
Игра уже в этот четверг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги конференций АЕК Ларнака - "Днепр-1".
Поединок обслужит датская бригада арбитров во главе с 42-летним Якобом Кехлетом. Ему будут помогать соотечественники Ларс Хуммельгаард и Виктор Скитте. Четвертый судья - Мортен Крог.
Отметим, что именно на этой стадии еврокубкового турнира на поле будет помогать система VAR. Видеоассистентом рефери назначен Федай Сан, его помощник Лионель Чуди (оба из Швейцарии).
Матч АЕК - "Днепр-1" состоится в четверг, 16 февраля. Начало - в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 23 февраля.
К слову, датчанин Кехлет работал на поединке "Динамо" - АЕК (0:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.
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