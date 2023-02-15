Тренер АЕКа: У нас есть шанс победить Днепр-1 и пройти в следующий раунд. Почему бы и нет?

Главный тренер кипрского АЕКа Хосе Луис Ольтра в преддверии матча Лиги конференций с "Днепром-1" провел традиционную пресс-конференцию.

– Завтра у нас очень важный и трудный матч. Мы играем его благодаря хорошему выступлению на групповой стадии Лиги Европы. У нас есть шанс победить завтра и почему бы и нет? – пройти в следующий раунд. Конечно, это будет тяжело, потому что соперник имеет очень сильную команду, сильных игроков. Считаю, что они изменились со времени наших предыдущих встреч. Да, у них не было официальных матчей два месяца, но провели подготовку, идут первыми в чемпионате Украины. Возможно, мы потеряли фактор неожиданности, как это было, когда мы выбили их в прошлый раз. Должны показать себя с лучшей стороны и избежать ошибок. Пройти дальше – очень важно для клуба, игроков, фанатов, всего Кипра. У нас впереди 180 минут игры, и мы должны соперничать с первой до последней. Призываю болельщиков прийти на стадион и создать неповторимую атмосферу – для нас это очень важно. Повторюсь, это будет совсем другое дело, чем наши предыдущие встречи. Мы должны быть почти безупречными, чтобы пройти дальше.

– "Днепр-1" находится в лучшем состоянии по сравнению с первыми матчами. Но ведь и АЕК стал лучше. Сравните, кто больше прогрессировал?

– Думаю, обе команды стали лучше. Когда мы играли летом, "Днепр-1" впервые вышел на поле после 6-месячного перерыва. Они прибыли сюда на Кипр, столкнулись с необычной погодой, влажностью – все это создало фактор неожиданности, который, по-моему, был важным. Сейчас в Ларнаке прохладно, "Днепр-1" провел удачно первый круг чемпионата, обрел уверенность. Мы также стали лучше. С прошлым летом мы много работали и сейчас демонстрируем лучшие результаты, чем в начале сезона. Думаю, нас ждут две сбалансированные игры. У "Днепра-1" есть Пихаленок, Довбик, но к ним еще добавились Пеглоу, Матаррита. У них хорошие игроки. Но мы должны бороться, забыть предыдущие матчи против этой команды, игры группового турнира. Должны забыть прошлое и концентрироваться на завтрашнем матче, затем – на матче чемпионата, а затем – на ответном матче в Кошице.

– Какая ситуация с травмированными? Сыграют ли Пирич, Дюрчо, Альтман?

– Кенану Пиричу лучше. Он в заявке завтра и, думаю, может сыграть. Дюрчо и Альтман чувствуют себя получше, но они еще не тренировались даже на поле, поэтому завтра их участие исключено и, наверное, в воскресенье также они не смогут сыграть. Громов вне заявки на турнир.

– Вы сейчас попадаете в очень тяжелый график. Насколько удается управлять командой?

– Да, тяжело, но у нас хороший состав, хорошие игроки, чувствующие ответственность. Я бы хотел, конечно, иметь в распоряжении больше игроков, чтобы была возможность для ротации. Но для меня всегда важнее ближайшая игра. И на нее я всегда стараюсь поставить самый лучший состав. Наша цель – побеждать в каждой игре в течение сезона. Мы уже проходили осенью во время группового турнира Лиги Европы. Сейчас немного другой контекст, но для меня ситуация похожа, и я работаю так же.

– В чем изменился "Днепр-1" по сравнению с летом? И какие сильные качества этой команды?

– Думаю, что модель игры не претерпела больших изменений, но они стали лучше физически, добавили в уверенности. Думаю, их усилили новые игроки. Они хорошо смотрятся в обороне, действуют слаженно как команда, и очень трудно создать моменты у их ворот. Это было в Лиге конференций, чемпионате и, думаю, завтра тоже так будет. Также они хорошо играют с мячом благодаря наличию Пихаленка и Довбика. Это тяжелая команда, хорошо выглядящая в разных фазах игры, но мы тоже стали лучше и должны бороться. Нас ожидают два равных матча, и в футболе никогда не знаешь, что может случиться.