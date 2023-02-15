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Довбик: Я – лидер атаки Днепра-1, но я зависим от партнеров
Форвард говорит, что у команды есть лидеры в каждой из линий
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "Днепра-1"
"У нас в каждой линии есть свои лидеры. Как и в полузащите, так и в защите. Я – лидер атаки, но я зависим от партнеров. Ответственность есть, готов брать ее на себя.
Мы уже подстроились под тренера, а он под нас. Хорошо друг друга знаем. Притерлись, хорошо чувствуем себя на футбольном поле
Изменилось то, что мы в разъездах, не играем на родном стадионе. Все ребята забрали свои семьи. Надеюсь, это скоро закончится, а мы вернемся домой", – сказал Довбик.
Напомним, что в 23 матчах за "Днепр-1" в осенней части сезона Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста.
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