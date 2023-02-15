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Довбик: Я – лидер атаки Днепра-1, но я зависим от партнеров

Лига конференций
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Форвард говорит, что у команды есть лидеры в каждой из линий

Довбик: Я – лидер атаки Днепра-1, но я зависим от партнеров

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик оценил готовность команды к матчам Лиги конференций против АЕКа.

"У нас в каждой линии есть свои лидеры. Как и в полузащите, так и в защите. Я – лидер атаки, но я зависим от партнеров. Ответственность есть, готов брать ее на себя.

Мы уже подстроились под тренера, а он под нас. Хорошо друг друга знаем. Притерлись, хорошо чувствуем себя на футбольном поле

Изменилось то, что мы в разъездах, не играем на родном стадионе. Все ребята забрали свои семьи. Надеюсь, это скоро закончится, а мы вернемся домой", – сказал Довбик.

Напомним, что в 23 матчах за "Днепр-1" в осенней части сезона Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: АЕК (Ларнака) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Parimatch Ukraine

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