Довбик: Я – лидер атаки Днепра-1, но я зависим от партнеров

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик оценил готовность команды к матчам Лиги конференций против АЕКа.

"У нас в каждой линии есть свои лидеры. Как и в полузащите, так и в защите. Я – лидер атаки, но я зависим от партнеров. Ответственность есть, готов брать ее на себя.

Мы уже подстроились под тренера, а он под нас. Хорошо друг друга знаем. Притерлись, хорошо чувствуем себя на футбольном поле

Изменилось то, что мы в разъездах, не играем на родном стадионе. Все ребята забрали свои семьи. Надеюсь, это скоро закончится, а мы вернемся домой", – сказал Довбик.