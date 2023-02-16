Принесет ли удачу? Днепр-1 сыграет против АЕКа в белом комплекте формы

Стало известно, в какой форме "Днепр-1" сыграет против АЕКа в рамках первого матча 1/16 финала Лиги конференций.

Впервые днепряне проведут официальную игру в белой экипировке (вратарь наденет черный свитер). Соперники сыграют в полосатых желто-зеленых футболках (вратарь – в голубом).

Как и все остальные матчи, поединок начнется с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции.

Отмечается, что на игре ожидается около 4500 зрителей (арена АЕКа имеет около 8 тысяч мест) – конечно, почти все будут обеспечивать неистовую поддержку АЕКа. Фанами даже запланирована акция с развертыванием огромного баннера на 70 метров. Это не удивительно, ведь на Кипре этот матч называют историческим, подчеркивая первый выход АЕКа к весеннему раунду еврокубков, а также то, что на этой стадии он является единственным представителем Кипра и Греции.

В украинский фан-сектор было реализовано около 50 билетов, и днепровской команде, конечно, будет очень приятно увидеть цвет родной страны и услышать родной язык с трибун.

Напомним, что матч АЕК – Днепр-1 начнется в 22:00 по киевскому времени.