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АЕК - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча Лиги конференций
Будет ли реванш?
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Команда UA-Футбол прокомментирует первый матч раунда плей-офф Лиги конференций.
Днепрянам зимой удалось сохранить Артема Довбика – возможно, главную ударную силу украинского футбола на текущий момент – а также оставить в своей обойме всех ключевых игроков. К тому же клуб пополнил свои ряды несколькими перспективными игроками и входит в 2023-й с большими целями: победой в чемпионате Украины и как можно дольше задержаться в еврокубках. Впрочем, стоит помнить, что полгода назад днепряне очень тяжело входили в сезон и проиграли в квалификации Лиги Европы как раз АЕК. Сейчас нужен реванш за предыдущую неудачу.
Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 16 февраля – в 21.55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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