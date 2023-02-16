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АЕК – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
АЕК Ларнака - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Матч сразу с несколькими изюминками. Во-первых, "Днепр-1" – лидер УПЛ, поэтому интересно проверить его силу на фоне одного из лидеров чемпионата Кипра. Во-вторых, "Днепр-1" зимой подписал нескольких новичков, так что интересно, насколько это существенное усиление. В-третьих, удастся ли "Днепру-1" оформить реванш за поражение в квалификации Лиги Европы? Вопросы, на какие ответы будут даны вскоре.
Матч начнется 16-го февраля в 22:00. Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
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"АЕК" Ларнака 22:00 "Днепр-1"
ЛК, Стыковые матчи. Первый поединок
16 февраля, Ларнака, "АЕК Арена"
Арбитр: Я.Кехлет
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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