  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Лига конференций. Фиорентина разгромила Брагу, победы Трабзонспора и Карабаха 
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига конференций. Фиорентина разгромила Брагу, победы Трабзонспора и Карабаха 

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Фиалки забили на выезде четыре гола

Лига конференций. Фиорентина разгромила Брагу, победы Трабзонспора и Карабаха 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, раунд плей-офф, первые матчи

“Буде-Глимт” Норвегия – “Лех” Познань 0:0

“Карабах” Азербайджан – “Гент” Бельгия 1:0

Гол: Андраде 78

На 52-й минуте Шедаев (“Карабах”) не реализовал пенальти

“Брага” Португалия – “Фиорентина” Италия 0:4

Голы: Йович 45+1, Йович 60, Кабрал 79, Кабрал 90+1

Удаление: Тормена 55 (“Брага”)

“Трабзонспор” Турция – “Базель” Швейцария 1:0

Гол: Ларсен 65

По теме
yellow-arrow
АЕК – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
АЕК - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча Лиги конференций
yellow-arrow
В ожидании мести за поражение в августе. Текстовая трансляция матча АЕК – Днепр-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Базель Фиорентина (Флоренция) Лех (Познань) Карабах (Агдам) Брага Гент Будё-Глимт Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде