Лига конференций
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Лига конференций. Фиорентина разгромила Брагу, победы Трабзонспора и Карабаха
Фиалки забили на выезде четыре гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций, раунд плей-офф, первые матчи
“Буде-Глимт” Норвегия – “Лех” Познань 0:0
“Карабах” Азербайджан – “Гент” Бельгия 1:0
Гол: Андраде 78
На 52-й минуте Шедаев (“Карабах”) не реализовал пенальти
“Брага” Португалия – “Фиорентина” Италия 0:4
Голы: Йович 45+1, Йович 60, Кабрал 79, Кабрал 90+1
Удаление: Тормена 55 (“Брага”)
“Трабзонспор” Турция – “Базель” Швейцария 1:0
Гол: Ларсен 65
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