Все на месте: Амаш, Пеглоу и Довбик выйдут в старте Днепра-1 на АЕК

Сегодня, 16 февраля, Днепр-1" проведет свой первый (выездной) матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.

Начнется матч в 22:00, и команды уже огласили стартовые составы на поединок:

АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Густаво, Понс, Фараж, Тричковски, Яколиш, Лопеш

Запасные: Тумбас, Стилионидис, Микель Гонсалес, Касас, Ойер, Энлезу, Кипрос, Наум, Андреев, Мамас, Николич

Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Горбунов, Бланко, Когут, Назаренко, Танчик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также доступна аудитрансляция матча на Youtube.