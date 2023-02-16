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АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Забивают киприоты головой в самой концовке встречи. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Дома придется выкладываться

АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Забивают киприоты головой в самой концовке встречи. ВИДЕО

aek.com.cy

Новина українською

"АЕК" из Ларнаки открыл счет в матче 1/16 Лиги конференций против "Днепр-1" в самой концовке встречи. Отличился Анхель Гарсия.

Густаво исполнил навес со штрафного, а Анхель Гарсия оказался самым высоким в штрафной "Днепра". Точный удар головой отправил мяч в сетку украинской команды.

85' Анхель Гарсия – 1:0.

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (2)
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NikosFutboloidos (Chop)
16.02.2023 в 23:58
Вперше несподіванка, вдруге закономірність, а втретє це вже ганьба. Не євротурнір а якесь згвалтування АЕКом українських команд.
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Artemanat (Кривой Рог)
16.02.2023 в 23:52
Ніяка гра від Дніпра,кіпріоти пройдуть
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