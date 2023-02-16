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АЕК Ларнака – Днепр-1. 1:0. Забивают киприоты головой в самой концовке встречи. ВИДЕО
Дома придется выкладываться
aek.com.cy
"АЕК" из Ларнаки открыл счет в матче 1/16 Лиги конференций против "Днепр-1" в самой концовке встречи. Отличился Анхель Гарсия.
Густаво исполнил навес со штрафного, а Анхель Гарсия оказался самым высоким в штрафной "Днепра". Точный удар головой отправил мяч в сетку украинской команды.
85' Анхель Гарсия – 1:0.
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Комментарии (2)
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NikosFutboloidos (Chop)
16.02.2023 в 23:58
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Artemanat (Кривой Рог)
16.02.2023 в 23:52
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