ЛК. Коваль проиграл, Пластун победил, а Лацио организовал себе проблемы, но сам же их решил

Здесь все ожидали куда более крупного счета, но "Орлов" подвел их испанский защитник Патрик, заработавший красную уже на 15-й минуте за фол последней надежды на косоваре Красники. Это сильно изменило рисунок игры, ведь "Лацио" пришлось и силы экономить, и мячом делиться.

Учитывая, что "Клуж" почти весь матч бегал в большинстве, он показал лишь, что не является ровней римлянам. Атаки у румын нет, только пасы поперек да назад. Если в ответке обойдется без форс-мажоров, то там "Лацио" забьет побольше.

Сегодня же фаны на "Стадио Олимпико" довольствовались одним голом - это Иммобиле шикарно с лету пробил после заброса Фелипе Андерсона со штрафного. Если вы это не видели - бегом ищите в сети; это чистый кайф.

Плей-офф раунд Лиги конференций. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Клуж" - 1:0

Гол: Иммобиле, 45+4

Матч с двумя удалениями и счетом, который совершенно не соответствует характеру игры. "Шериф" на протяжении всех 90 минут атаковал, создавал моменты, обстреливал каркас, но так и не забил. Вратарь сербов Попович - главный герой матча; рефлексы у парня на высоте.

А что "Партизан"? Первая же контратака большим числом сразу привела к голу! Рикардо Гомес забил свой 9-й гол в текущих еврокубках, умело раскачав защитника. Мастер!

Наш Макс Коваль в голе не виноват - там был рикошет. Да и вообще украинец сегодня не ошибался, в отличие от его партнеров, которым теперь выйти в следующий раунд будет архисложно. Каждый знает, что "Гробари" опаснее всего на своем поле.

Плей-офф раунд Лиги конференций. Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" - "Партизан" - 0:1

Гол: Рикарду Гомеш, 45

Ну, и еще один матч с украинским следом - здесь Игорь Пластун отбегал 90 минут за "Лудогорец" и не подвел свою команду, остановив среди прочих титулованного, пусть и возрастного Ислама Слимани.

Касательно игры, то "Андерлехт" выглядел хуже, ему не хватало остроты и даже желания. У болгар мало класса, поэтому большую часть своих моментов их многочисленная португалоязычная диаспора упустила, однако в одном из эпизодов Тиаго таки удалось пробить головой как надо после хитрого навеса Десподова.

Имей "Лудогорец" еще двух-трех Десподовых - и в Брюссель можно было бы ехать увереннее, а так многое будет зависеть от удачи. Что-то подсказывает, что через неделю давить и атаковать будут уже бельгийцы.

Плей-офф раунд Лиги конференций. Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" - "Андерлехт" - 1:0

Гол: Тиаго, 9