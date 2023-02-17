Кривенцов: На сегодня физическая форма игроков АЕКа лучше, чем у Днепра-1

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1" минимально проиграл АЕКу (0:1) в поединке 1/16 финала Лиги конференций. Бывший тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов разобрал игру команды Александра Кучера в первом для нее официальном матче 2023-го года.

— На что вы обратили внимание в матче днепрян с АЕКом?

— Все увидели некоторых новых игроков в составе "Днепра-1". Речь о Хайнере и Пеглоу. Чувствовалось, что они еще полностью интегрировались в игру команды. Взаимопонимания им не хватало. Конечно, это был очень важный поединок для "Днепра-1". Цену матча все прекрасно понимали. Но, наверное, осенью "Днепр-1" смотрелся лучше. Это не упрек, просто так сложился поединок на Кипре. Соперник – сбитый коллектив, где было мало новичков. Хозяева сыграли довольно прагматично.

— При этом моменты у "Днепра-1" были.

— Да. Пихаленок, и дважды Гуцуляк могли забивать в этой встрече. Особенно хорош был момент у Саши Пихаленка. Но, не сложилось. Там было прекрасное взаимодействие Довбика и Пихаленка, только забить не получилось.

— Начало матча было довольно сложным для украинской команды. Это закономерно?

— Да, киприоты, что называется, в накате, чемпионат у них в разгаре. Три неплохих момента у хозяев было, но нам повезло. Думаю, что, на сегодня физическая форма игроков АЕКа лучше, чем у футболистов "Днепра-1".

— Второй тайм "Днепр-1" провел лучше. Согласны?

— Да. Ребята и мяч контролировали лучше, да и успокоились. Огорчил пропущенный гол, там Бабенко не смог отыграть эпизод со своим соперником. Вообще, левый защитник АЕКа сыграл отлично. А вот мог ли голкипер гостей Валеф выйти из ворот в этой ситуации, не уверен. Там хорошая подача была, от вратаря. Роста киперу гостей и не хватило. Условный ван дер Сар вышел бы из ворот, без вопросов. И все же, ничего не потеряно для подопечных Александра Кучера.

— Почему этот АЕК не могут обыграть ни "Днепр-1", ни киевское "Динамо"?

— Нет непобедимых команд. Тренерский штаб "Днепра-1", уверен, сделает правильные выводы из поражения. Победить АЕК вполне реально через неделю в Кошице. Нужно проявить больше агрессии, особенно у чужих ворот. Безусловно, игру в атаке нужно улучшить – это залог удачного результата в будущем.

— На ваш взгляд, в чем причина поражения "Днепра-1"?

— Сейчас трудно точно сказать. На сборах днепряне играли довольно хорошо, я видел многие матчи подопечных Александра Кучера. Конечно, сравнивать спарринги и игру в Лиге конференций нельзя, тут другой уровень ответственности. Давление на ребят совершенно иное. И все же, ничего не потеряно. Вся борьба впереди в этой паре, - считает Кривенцов.