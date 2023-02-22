Источник: Артем Довбик может не сыграть против АЕКа

В четверг, 23-го февраля, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций между "Днепром-1" и АЕКом из Ларнаки. Первый матч закончился победой киприотов 1:0.

Как сообщает комментатор видеосервиса MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине) Сергей Лукьяненко, "Днепр-1" может недосчитаться основного нападающим Артема Довбика.

"Нападающий получил повреждение и вероятность его участия в матче крайне низкая", - отмечает источник.

Добавим, что "Днепр-1" в матче против АЕКа устроит только победа. В идеале – с разницей в более чем два мяча. Артем Довбик в этом сезоне провел за команду 23 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи.