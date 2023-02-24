ЛК. Стыковой раунд. Исторический прорыв Польши с помощью для Украины, Турция теряет только вторую команду

Стыковой раунд плей-офф Лиги конференций – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде). Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в 1/8-ю финала турнира, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. 23-е февраля – базовая дата ответных матчей.

Четыре игры состоялись во временном слоте 19:45. Вашему вниманию обзор матчей, которые начались в 22:00.

"Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:1)

Голы: Гифт 74

"Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Амдуни 13, Зечири 77

Нереализованный пенальти: Бакасетас 27 ("Трабзонспор") (мимо ворот)

"Базель" на тоненького прошел в 1/8-ю финала. Швейцарцы проиграли первый матч 0:1, а дома уступали туркам по игре. "Трабзонспор", например, нанес на пятнадцать ударов больше, чем "Базель".

"Базелю" еще и везло немного. Сначала в эпизоде, когда Бакасетас не реализовал пенальти, потом – когда гол "Трабзонспора" отменили из-за офсайда. По xG турки наработали более чем на два мяча, но не забили по правилам ни одного мяча. А "Базель" из 0.99 "ожидаемых голов" выжал два реальных взятия ворот.

Турция теряет только вторую команду из пяти общих. Все равно этот сезон для этой страны прорывной.

"Лех" (Польша) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Исхак 63

Было время, когда польские команды играли даже в полуфинале еврокубков. Но это было давно. В новейшей истории нынешний результат "Леха" – это прорыв. Впервые с 2003-го года представитель Польши вышел в 1/8-ю.

Хотя это был очень трудный матч. Очень трудное противостояние в целом. В Норвегии "Лех" отстоял нулевую ничью, а дома выдержал мощный стартовый напор. Выдержал, потом выровнял игру, забил свой гол и оставил конкурента Украины в Таблице коэффициентов ни с чем. Это важно, ведь благодаря ничьей "Днепра-1" и поражению "Буде-Глимта" Украина заскочила не только в топ-15, а завоевала 14-е итоговое место. А это, кроме пяти команд в еврокубках, двух команд в Лиге чемпионов, еще – минимум одно гарантированное место в групповом раунде одного из еврокубков.

Спасибо друзьям-полякам. Спасибо за футбол и не только.

"Фиорентина" (Италия) – "Брага" (Португалия) 3:2 (первый матч – 4:0)

Голы: Мандрагора 37, Сапонара 58, Раньери 83 - Кастру 17, Джало 34

Это едва ли не самая именитая пара раунда плей-офф Лиги Европы и, по иронии судьбы, едва ли не единственная, в которой почти не было интриги перед ответным матчем. А какая интрига может быть после гостевой победы одного из соперников 4:0? Но "Брага" на чужом поле быстро забила дважды, ликвидировав половину гандикапа "Фиорентины" и заявив о своих амбициях.

Но потом был домашний гол "фиалок", охладивший пыл соперника. По-видимому, это можно считать переломным моментом матча. Далее "Фиорентина" забила и во второй раз (со второй попытки, ведь первый результативный удар после перерыва отменил ВАР) и спокойно проложила себе путь в 1/8-ю финала. Еще и с повторной победой.

Бывший защитник "Шахтера" Додо отыграл за "Фиорентину" первый тайм.