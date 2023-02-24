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ЛК. Стыковой раунд. Исторический прорыв Польши с помощью для Украины, Турция теряет только вторую команду
Обзор ответных матчей в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Стыковой раунд плей-офф Лиги конференций – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде). Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в 1/8-ю финала турнира, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. 23-е февраля – базовая дата ответных матчей.
Четыре игры состоялись во временном слоте 19:45. Вашему вниманию обзор матчей, которые начались в 22:00.
"Гент" (Бельгия) – "Карабах" (Азербайджан) (первый матч – 0:1)
Голы: Гифт 74
"Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Амдуни 13, Зечири 77
Нереализованный пенальти: Бакасетас 27 ("Трабзонспор") (мимо ворот)
"Базель" на тоненького прошел в 1/8-ю финала. Швейцарцы проиграли первый матч 0:1, а дома уступали туркам по игре. "Трабзонспор", например, нанес на пятнадцать ударов больше, чем "Базель".
"Базелю" еще и везло немного. Сначала в эпизоде, когда Бакасетас не реализовал пенальти, потом – когда гол "Трабзонспора" отменили из-за офсайда. По xG турки наработали более чем на два мяча, но не забили по правилам ни одного мяча. А "Базель" из 0.99 "ожидаемых голов" выжал два реальных взятия ворот.
Турция теряет только вторую команду из пяти общих. Все равно этот сезон для этой страны прорывной.
"Лех" (Польша) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Исхак 63
Было время, когда польские команды играли даже в полуфинале еврокубков. Но это было давно. В новейшей истории нынешний результат "Леха" – это прорыв. Впервые с 2003-го года представитель Польши вышел в 1/8-ю.
Хотя это был очень трудный матч. Очень трудное противостояние в целом. В Норвегии "Лех" отстоял нулевую ничью, а дома выдержал мощный стартовый напор. Выдержал, потом выровнял игру, забил свой гол и оставил конкурента Украины в Таблице коэффициентов ни с чем. Это важно, ведь благодаря ничьей "Днепра-1" и поражению "Буде-Глимта" Украина заскочила не только в топ-15, а завоевала 14-е итоговое место. А это, кроме пяти команд в еврокубках, двух команд в Лиге чемпионов, еще – минимум одно гарантированное место в групповом раунде одного из еврокубков.
Спасибо друзьям-полякам. Спасибо за футбол и не только.
"Фиорентина" (Италия) – "Брага" (Португалия) 3:2 (первый матч – 4:0)
Голы: Мандрагора 37, Сапонара 58, Раньери 83 - Кастру 17, Джало 34
Это едва ли не самая именитая пара раунда плей-офф Лиги Европы и, по иронии судьбы, едва ли не единственная, в которой почти не было интриги перед ответным матчем. А какая интрига может быть после гостевой победы одного из соперников 4:0? Но "Брага" на чужом поле быстро забила дважды, ликвидировав половину гандикапа "Фиорентины" и заявив о своих амбициях.
Но потом был домашний гол "фиалок", охладивший пыл соперника. По-видимому, это можно считать переломным моментом матча. Далее "Фиорентина" забила и во второй раз (со второй попытки, ведь первый результативный удар после перерыва отменил ВАР) и спокойно проложила себе путь в 1/8-ю финала. Еще и с повторной победой.
Бывший защитник "Шахтера" Додо отыграл за "Фиорентину" первый тайм.
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